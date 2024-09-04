柏蔚森III周六發售75伙 折實均呎18778元｜啟德新盤

本周末再迎來新盤推售。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森III」日前加推30伙，落實於本周六(7日)以先到先得形式價單推售75伙，包括11伙三房、40伙兩房和24伙一房。項目同步新增2.8萬元中秋限時折扣，周六發售單位折實售價459.8萬元起，折實呎價16,508元起。
遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，買家於本月7日至下月6日期間購買單位可享2.8萬元的中秋優惠。發售單位價單定價由564.2萬至1,831.5萬元，呎價介乎20,221元至27,500元。扣除最高折扣10%和2.8萬元限時折扣後，折實售價由459.8萬至1,499萬元，折實呎價介乎16,508元至22,508元，折實平均呎價18,778元。
柏蔚森系列累售317伙
新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森」系列開售一個多月共售出317伙，佔可售單位逾75%，套現逾21.8億元。她續指，由即日(4日)起至本月18日，「柏蔚森」於九龍灣展銷廳舉辦森林探月中秋祭「猜燈謎」活動，每道猜題均與項目主題「森林浴」有關，中獎者可獲得香港君悅酒店月餅乙份。此外，「柏蔚森」將聯同新世界系內New World ELITE 及NEW WORLD CLUB 舉辦 VIP專屬「中秋月餅造型手工皂工作坊」及「中秋花燈工作坊」。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。