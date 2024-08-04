柏蔚森III舉辦「森」靈種植工作坊 寓「森林浴」於種植｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今天(4日)於展銷廳舉辦「森」靈種植工作坊，邀請一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP的家庭和小朋友參與，在專業導師講解下，引導孩童透過植物去探索大自然，寓「森林浴」於種植。
小朋友用感官感受不同大自然元素給予的感覺，並把其感覺融入設計，同時透過自主設計和裝飾花盆的過程，發揮創意藝術潛能，以設計出專屬自己的盆栽，逐步建立對自我、他人與物，以至大自然的同理心，提升創造力。
是次活動不僅旨在提升參加者對植物和大自然的認識和興趣，更希望讓大家在親手栽種植物的過程中，從小感受「森林浴」帶來的愉悅，專注當下感受到內心的寧靜與力量。活動現場氣氛樂也融融，家長和孩子們都投入其中，共同度過了一個愉快的周末。
會所特設兒童專屬主題區Forest Meadow
「柏蔚森」的「Forest Pavilion」為PAVILIA COLLECTION全港首個森林浴園林會所，綠意盎然，為住戶及小朋友營造健康的綠化生活環境。園林會所設有5大主題區，提供50項多元化設施，當中特設兒童專屬主題Forest Meadow的童真天地、綠林書園及森樂天地等，融入如森林般的大自然氣息，為小朋友提供良好的玩樂和學習環境。
此外，「柏蔚森」位於全港最優質校網之一的34小學及九龍城區中學校網，傳統名校林立，為小朋友提供優良學習環境，孕育未來人才。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。