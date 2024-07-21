柏蔚森III開售│中原陳永傑：出席客佔四成為投資者 租賃保證計劃具吸引

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於明日(21日)進行首輪銷售，以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。首輪買家報到時間為上午9時，現場所見人山人海，氣氛熱鬧。 中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，「柏蔚森I」上周銷情熾熱，售出逾九成單位。第3期「柏蔚森III」乘勢出擊，今日出席客戶當中佔五成為第1期向隅客。該盤提供租賃保證計劃，吸引投資者進駐，今日投資者佔約四成，用家佔約六成。隨著美國減息步近，近日國內客入市較前積極。

他稱，市場憧憬美國快落實減息，近日市場氣氛好轉，昨日新界上車盤「一Q清枱」，有助加強買家入市信心；本月一手成交暫錄逾700宗，已超越上月全月的一手成交宗數，本月將有新盤接續開售，料全月一手成交宗數可達1,300宗。