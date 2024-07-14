柏蔚森III首推72伙折實均呎17956元 較1期加價4.5% 最平427.4萬｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨日(13日)首輪價單發售198伙，即日售出181伙，佔可售單位約91%。有見銷售成績理想，發展商打鐵趁熱，即晚公布項目第3期「柏蔚森III」售樓說明書，並隨即上載首張價單，涉及72伙，扣除最高折扣18%，折實售價由427.5萬元起，折實呎價由16,441元起。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，今批單位屬第1座樓王單位，與第1期相比加價約4.5%，反映單位景觀及樓層因素。「柏蔚森III」今日起開始收票，最快下周日進行銷售。
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，「柏蔚森III」首張價單涵蓋一房至三房，實用面積介乎260至666方呎。扣除最高折扣18%，單位折實售價由427.4萬至1,389.9萬元，折實呎價介乎16,438元至20,869元。最低售價及呎價單位同為1座3樓K室，實用面積260方呎，一房間隔，折實售價427.4萬元，折實呎價約16,438元。以定價計，首批單位市值約5.65億元。
首輪最大手買家斥約2800萬購4伙兩房
總結「柏蔚森I」首輪銷售，何家欣指，當中一房、海景兩房及海景三房悉數沽清，屬啟德跑道區近3年來首輪銷量最高項目，合共套現約12.7億元。買家分布方面，她透露約一半為九龍區，港島及新界區各佔約25%。當中約70%為本地客，亦不乏外籍客。她續指，S組銷售時段錄得多組大手豪客購入3伙或以上，首輪最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位；共有20組客人購入2伙或以上，合共涉及44伙。
何家欣表示，現階段將先主力推售「柏蔚森III」，而「柏蔚森I」餘下單位定價預告有調整空間。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。