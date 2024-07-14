柏蔚森III首推72伙折實均呎17956元 較1期加價4.5% 最平427.4萬｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨日(13日)首輪價單發售198伙，即日售出181伙，佔可售單位約91%。有見銷售成績理想，發展商打鐵趁熱，即晚公布項目第3期「柏蔚森III」售樓說明書，並隨即上載首張價單，涉及72伙，扣除最高折扣18%，折實售價由427.5萬元起，折實呎價由16,441元起。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，今批單位屬第1座樓王單位，與第1期相比加價約4.5%，反映單位景觀及樓層因素。「柏蔚森III」今日起開始收票，最快下周日進行銷售。