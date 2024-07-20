柏蔚森III首輪截收逾5800票  超額認購近53倍｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於明日(21日)進行首輪銷售，以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。

該盤今日(20日)下午6時截票，累收逾5,800票，超額認購近53倍。首輪即場抽籤發售單位，其中S組買家最少購買任何2伙任何單位，最多可購9伙；而A組買家最少買任何兩房或三房單位，最多可購2伙；B組買家可購任何單位1伙；首輪買家報到時間為上午9時至9時30分。