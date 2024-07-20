柏蔚森III首輪截收逾5800票  超額認購近53倍｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於明日(21日)進行首輪銷售，以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。
該盤今日(20日)下午6時截票，累收逾5,800票，超額認購近53倍。首輪即場抽籤發售單位，其中S組買家最少購買任何2伙任何單位，最多可購9伙；而A組買家最少買任何兩房或三房單位，最多可購2伙；B組買家可購任何單位1伙；首輪買家報到時間為上午9時至9時30分。
周六限定森林饗宴 融入森林布置
配合「柏蔚森III」全港首個森林浴住宅主題，今天於九龍灣展銷廳舉辦限定「森林饗宴」，為參觀人士準備以森林為靈感的創意甜品，並融入森林布置，讓在場人士在輕鬆愉悅的森林氛圍中，細味每一道精心設計的甜品，感受大自然的恬靜與怡悅。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙。當中「柏蔚森III」為第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。