柴灣祥利工業大廈低層連特色大平台意向價1242萬放售 同步放租｜工廈市況

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次放售項目位於柴灣祥利街9號祥利工業大廈4樓B室，面積約3,106方呎，叫價約1,242萬元，平均呎價約4,000元。同時，業主亦有意以呎租約12元起招租，意向月租約3.72萬元。單位配備簡潔寫字樓裝修，最大特色為附有約2,336方呎大平台，為區內罕有，適合各類工商行業，尤其有舉辦活動需求的機構或中小企。

梁錦和指出，祥利工業大廈位處柴灣工商業區，設有停車場、1部客𨋢和3部貨𨋢，步行至柴灣港鐵站僅需數分鐘，周邊有巴士總站，有多條巴士及小巴線路連接港九新界各地，同時鄰近東區走廊，交通四通八達。此外，物業地理優越，毗鄰大型屋苑及購物中心，民生設施配套完善，對於長線投資或自用都有不俗升值潛力。

梁錦和稱，翻查記錄顯示，同幢物業最近買賣成交要追溯至2021年，16樓相同面積單位以呎價約4,565元沽出，而同街工廈單位過去五年平均成交呎價為約4,700元。據悉，該單位為原業主於2017年以約1,580萬元買入，因應市場情況，是次叫價相對克制，相信對新買家有較大吸引力。