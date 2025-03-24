梳化材質｜科技布/真皮/布優缺點比較 邊種最耐用？｜好裝修

坊間咁多款梳化應該點樣揀？布梳化、真皮梳化、科技布梳化邊隻材料耐用啲？充滿住疑問嘅你就要睇呢篇文章啦～今次裝修佬會同大家一齊詳盡分析同比較3款常見嘅梳化質地，仲會教埋你選購梳化嘅3大必知重點！
1. 布梳化
布藝梳化主要材料是布，顏色款式質地和紋路都非常多變，不論各種家庭裝修風格，都總會有一種適合的相應風格可以匹配。而且，其質料可以帶有美化效果，為整個空間營造出不同的風格效果。
布梳化優點：
- 造型樣式多
- 色彩多變
- 價錢較經濟實惠
布梳化缺點：
- 容易受壓變形
- 潮濕天氣會易發霉
- 較難清洗打理
2. 真皮梳化
真皮梳化一般由牛皮製成，只要保養妥當的話，即使多年都不成問題。而且皮革有柔軟觸感、透氣性良好，易於清潔更是不少香港家庭購買梳化的原因。
真皮梳化優點：
- 質感較好
- 方便清洗
- 容易打理
- 坐感舒適，四季適用
真皮梳化缺點：
- 價格較昂貴
- 易有刮痕
3. 科技布梳化
科技布料耐磨、易去污、防水防油，而且亦相當容易清潔，十分適合有毛孩或有小朋友的家庭。另外，布料與真皮相似，具備皮革梳化的質感的同時，亦有極高的防污性能！
科技布梳化優點：
- 易去污
- 耐刮
- 防水防油
- 柔軟質料
- 適合有毛孩或小朋友的家庭
科技布梳化缺點：
- 容易發黃
- 有機會滲色
- 容易顯髒
梳化點揀好Q&A
Q1.去到梳化店，除了看物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？
A:注意梳化角度。即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可自然呼吸就是合適你的梳化角度。
注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。
Q2.如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？
A:若有小朋友或寵物在家，不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易髒及磨損，若仍想選擇，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套清洗。
Q3.如果訂製梳化，需時多久？
A:如果想訂製自己專屬的梳化，必需耐心等待，因為落訂單後到交貨期可長達3個月或以上。
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