梳化材質｜科技布/真皮/布優缺點比較 邊種最耐用？｜好裝修

好裝修｜3種材質梳化優缺點比較 邊種最啱你？附揀梳化小貼士！

布藝梳化主要材料是布，顏色款式質地和紋路都非常多變，不論各種家庭裝修風格，都總會有一種適合的相應風格可以匹配。而且，其質料可以帶有美化效果，為整個空間營造出不同的風格效果。

坊間咁多款梳化應該點樣揀？布梳化、真皮梳化、科技布梳化邊隻材料耐用啲？充滿住疑問嘅你就要睇呢篇文章啦～今次裝修佬會同大家一齊詳盡分析同比較3款常見嘅梳化質地，仲會教埋你選購梳化嘅3大必知重點！

真皮梳化一般由牛皮製成，只要保養妥當的話，即使多年都不成問題。而且皮革有柔軟觸感、透氣性良好，易於清潔更是不少香港家庭購買梳化的原因。

適合有毛孩或小朋友的家庭

適合有毛孩或小朋友的家庭

適合有毛孩或小朋友的家庭

科技布料耐磨、易去污、防水防油，而且亦相當容易清潔，十分適合有毛孩或有小朋友的家庭。另外，布料與真皮相似，具備皮革梳化的質感的同時，亦有極高的防污性能！

梳化點揀好 Q&A

Q1. 去到梳化店，除了看物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？

A:注意梳化角度。即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可自然呼吸就是合適你的梳化角度。

注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。

Q2. 如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？

A:若有小朋友或寵物在家，不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易髒及磨損，若仍想選擇，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套清洗。

Q3. 如果訂製梳化，需時多久？

A:如果想訂製自己專屬的梳化，必需耐心等待，因為落訂單後到交貨期可長達3個月或以上。