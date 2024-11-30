梳打粉真係家居清潔神器? 必知5大使用禁忌 溝醋用分分鐘有反效果｜好裝修

梳打粉用途廣泛，更加係萬能清潔神器就唔使我多介紹，相信唔少家居達人都經常用，簡單一包就可以清理廚房油漬，去垢去霉除異味。但唔少人都會有疑問，梳打粉又會攞嚟整蛋糕，其實佢到底係咪天然？有分食用級同工業用？要點樣分？仲有，使用嘅時候有幾大禁忌大家都一定要知，仲有唔少嘅注意事項，一齊了解下。

梳打粉 (又稱小蘇打)，其化學名稱為碳酸氫鈉 (Sodium Bicarbonate)，是一種天然產物，由天然礦物蘇打石 (nahcolite) 經一系列精煉步驟提煉而成。

梳打粉是否天然？

梳打粉 (又稱小蘇打)，其化學名稱為碳酸氫鈉 (Sodium Bicarbonate)，是一種天然產物，由天然礦物蘇打石 (nahcolite) 經一系列精煉步驟提煉而成。

食用級和工業級梳打粉 該如何分辨？

梳打粉是坊間的一個統稱，其性質屬於鹼性。一般而言，食用級 (Baking Soda) 的pH值較低 (8.1)，多用於烘焙和醃肉；而工業級 (Washing Soda) 則雜質較多，鹼性較高，pH值為11，對皮膚的傷害比較大，不宜接觸皮膚。適用於洗衣及清潔家居。