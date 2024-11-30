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2024-11-30 10:00:00

梳打粉真係家居清潔神器?　必知5大使用禁忌　溝醋用分分鐘有反效果｜好裝修

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梳打粉真係家居清潔神器?　必知5大使用禁忌　溝醋用分分鐘有反效果｜好裝修

梳打粉真係家居清潔神器?　必知5大使用禁忌　溝醋用分分鐘有反效果｜好裝修

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梳打粉用途廣泛，更加係萬能清潔神器就唔使我多介紹，相信唔少家居達人都經常用，簡單一包就可以清理廚房油漬，去垢去霉除異味。但唔少人都會有疑問，梳打粉又會攞嚟整蛋糕，其實佢到底係咪天然？有分食用級同工業用？要點樣分？仲有，使用嘅時候有幾大禁忌大家都一定要知，仲有唔少嘅注意事項，一齊了解下。

梳打粉 (又稱小蘇打)，其化學名稱為碳酸氫鈉 (Sodium Bicarbonate)，是一種天然產物，由天然礦物蘇打石 (nahcolite) 經一系列精煉步驟提煉而成。

梳打粉 (又稱小蘇打)，其化學名稱為碳酸氫鈉 (Sodium Bicarbonate)，是一種天然產物，由天然礦物蘇打石 (nahcolite) 經一系列精煉步驟提煉而成。

梳打粉是否天然？

梳打粉 (又稱小蘇打)，其化學名稱為碳酸氫鈉 (Sodium Bicarbonate)，是一種天然產物，由天然礦物蘇打石 (nahcolite) 經一系列精煉步驟提煉而成。

食用級和工業級梳打粉 該如何分辨？

梳打粉是坊間的一個統稱，其性質屬於鹼性。一般而言，食用級 (Baking Soda) 的pH值較低 (8.1)，多用於烘焙和醃肉；而工業級 (Washing Soda) 則雜質較多，鹼性較高，pH值為11，對皮膚的傷害比較大，不宜接觸皮膚。適用於洗衣及清潔家居。

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食用級和工業級梳打粉 該如何分辨？

食用級和工業級梳打粉 該如何分辨？

清潔原理

梳打粉屬於鹼性，可以改變酸性物質的分子結構，達至中和油漬或異味，使其更容易被沖走，有效去污除臭。相比起化學清潔劑，梳打粉不會殘留有害物質，對人體比較安全，使用時會更安心。

家居常見用途:

  • 去除油污：將梳打粉與熱水以1:1比例混合，可有效清除廚房油污。
  • 除臭：在溫水中加入梳打粉和檸檬汁，擦拭物件表面，可去除異味。
  • 清除水垢：梳打粉配合檸檬擦拭，可有效去除水垢。
  • 清潔瓷器：用梳打粉水溶液浸泡可去除茶漬或咖啡漬。
  • 除霉：將梳打粉加清水調成糊狀塗抹在發霉處，可暫時去除表面霉菌。
  • 通渠：將梳打粉倒入去水口，再加醋以產生化學反應，之後再用大量水沖洗。
梳打粉屬於鹼性，可以改變酸性物質的分子結構，達至中和油漬或異味，使其更容易被沖走，有效去污除臭。

梳打粉屬於鹼性，可以改變酸性物質的分子結構，達至中和油漬或異味，使其更容易被沖走，有效去污除臭。

雖然梳打粉是家居的多功能清潔劑，但使用時也有幾大禁忌和一些注意事項需要了解。

5大使用禁忌：

  • 鋁製品：絕對不要用梳打粉清潔鋁製品。梳打粉會與鋁發生化學反應，導致鋁製品表面氧化，繼而變黑影響外觀，造成永久性損壞。
  • 木製家具：避免使用梳打粉清潔木製家具，特別是原木家具。梳打粉可能導致木材表面變色、失去光澤或產生水漬。
  • 天然纖維衣物：不要用梳打粉清洗含蛋白質的天然纖維衣物，如羊毛、蠶絲等。梳打粉會破壞這些纖維的結構，導致衣物觸感變差、顏色改變或纖維受損。
  • 漆器：梳打粉不適合用於清潔漆器。它可能會在漆器表面留下水漬，破壞漆器的美觀。
  • 榻榻米：不要使用梳打粉清潔榻榻米。梳打粉可能會導致榻榻米變黃或損壞其表面。
雖然梳打粉是家居的多功能清潔劑，但使用時也有幾大禁忌和一些注意事項需要了解。

雖然梳打粉是家居的多功能清潔劑，但使用時也有幾大禁忌和一些注意事項需要了解。

7大注意事項：

  1. 濃度控制：梳打粉在水中的溶解度有限。清潔時應使用低濃度溶液（約1%以下），以避免殘留白色粉末。過高濃度可能會在清潔表面留下難以去除的殘留物。
  2. 避免與酸性物質混合：梳打粉是鹼性，不要與白醋或其他酸性清潔劑混合使用。這會導致中和反應，大大降低清潔效果，並可能會產生刺激皮膚和眼睛的過氧醋酸。
  3. 清洗蔬果限制：不建議用梳打粉清洗蔬果。坊間有人認為梳打粉可以去除農藥，但其實並不實際。其好處是可令酸性物質釋放，但速度可能較慢，如果浸泡時間不夠大家仍然有機會吃到農藥，而且對鹼性農藥亦都無效，因為一般人難以清楚蔬果有何性質的農藥。
  4. 測試小範圍：在大面積使用前，總是先在不顯眼的小範圍進行測試，以確保不會對待清潔物品造成損壞。
  5. 除霉限制：雖然梳打粉可以暫時去除表面霉菌，但它無法徹底消除霉根。對於嚴重的霉菌問題，可能需要使用專業的除霉產品
  6. 防護措施：雖然梳打粉相對安全，但在使用時仍應戴上手套，避免長時間接觸皮膚。
  7. 儲存方法：將梳打粉存放在乾燥、密封的容器中，遠離潮濕環境，以保持其效果。

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本文章內容及圖片均由專欄作者裝修佬提供。

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