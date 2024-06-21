業主割愛蝕讓出售 觀塘商廈中層戶放售 意向呎價較5年前折讓五成

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售的單位位於萬兆豐中心11樓A室，建築面積約3,722方呎，將以交吉形式出售，意向價約3,163萬元，折合呎價僅約8,500元。該單位享有郵輪碼頭及煙花海景，內部裝修精美，設有來去水，設計別具品味，適合商業機構、高端辦公室或創意產業工作空間等用途，而據了解，該單位曾作為知名金像獎大導演的工作室。

資料顯示，該廈曾於2019年錄得最高成交呎價，當時低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交，即是次放售的單位叫價較高位折讓約五成，具相當吸引力。陳權威指出，萬兆豐中心屬東九龍臨海地標商廈，地理位置優越，毗鄰全新商場The Millennity(規模媲美APM)、觀塘海濱花園及九龍東如心酒店等，且鄰近牛頭角地鐵站，交通十分便利。

觀塘區商廈交投氣氛活躍

陳權威稱，近期觀塘區錄得多宗商廈成交個案，包括萬泰利廣場高層E至F相連單位，面積約3,456方呎，以約3,293萬元成交，平均呎價約9,527元；以及大額成交如電訊一代廣場1樓的B01至02及C室以約1.06億元成交，平均呎價約1萬元。陳權威認為，觀塘區內商廈市場交投趨活躍，加上政府積極推動東九龍轉型發展，區內基建配套日益完善，投資潛力不容忽視。隨著東九龍商貿區的發展日趨成熟，區內優質商廈的需求將持續增加。是次推出的獨家代理單位無論作為長遠投資或自用，皆具不俗發展潛力，加上業主今次願意割愛蝕讓離場，重整投資組合，相信會吸引投資者及企業用家垂青。