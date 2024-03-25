業主加價、新盤開售令二手交投放緩 周末十大屋苑僅錄13宗 按周下跌41%｜樓市走勢

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日多個大型一手新盤開售，佔盡市場焦點，而撤辣後二手業主逐漸加價，令周末十大屋苑交投量稍微回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(3月23至24日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較對上周六、日(3月16至17日)的22宗，按周下跌41%，自全面撤辣後已連續四周維持在雙位數水平。
廖偉強指出，撤辣後新盤市場成交暢旺，發展商紛紛推出優惠，吸引買家入市；同時部分二手業主漸加價放售，令不少客人放慢腳步，或選擇有更多優惠的一手新盤。而過去周末日，二手成交仍然維持雙位數，市場氣氛熾熱，但礙於業主對後市前景樂觀，決定加價，令雙方需時拉扯，因而拖慢成交步伐。
九龍表現標青 太古城周末連錄4宗成交
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區表現最佳，以6宗交投領先；港島及新界區則分別錄得4宗及3宗成交。若以屋苑劃分，太古城錄得4宗最旺，其次沙田第一城錄得3宗，黃埔花園、麗港城及美孚新村齊錄2宗成交；至於康怡花園、杏花邨、新都城、嘉湖山莊及映灣園則暫交白卷。
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，周末太古城交投不俗，共錄得4宗成交，當中成交單位包括高山台天山閣高層F室，實用面積約536方呎，剛以約755萬元成交，實用呎價約14,086元。
沙田第一城成交呎價逾1.3萬
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，周末黃埔花園共錄2宗成交，當中成交單位包括11期3座中層H室，實用面積約505方呎，剛以約645萬元成交，實用呎價約12,772元。另外，同期11座中層B室以約798萬元易手，平均呎價約12,488元。
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，過去兩天沙田第一城錄得約3宗成交，其中包括第四期38座中層D室，實用面積304方呎，新近以約445萬元易手，平均呎價約14,967元。另外，第二期17座中層H室及高層G室，分別以約430萬元及450萬元沽出，實用面積呎價分別約13,150元及13,761元。