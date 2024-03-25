業主加價、新盤開售令二手交投放緩 周末十大屋苑僅錄13宗 按周下跌41%｜樓市走勢

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(3月23至24日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較對上周六、日(3月16至17日)的22宗，按周下跌41%。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日多個大型一手新盤開售，佔盡市場焦點，而撤辣後二手業主逐漸加價，令周末十大屋苑交投量稍微回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(3月23至24日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較對上周六、日(3月16至17日)的22宗，按周下跌41%，自全面撤辣後已連續四周維持在雙位數水平。

廖偉強指出，撤辣後新盤市場成交暢旺，發展商紛紛推出優惠，吸引買家入市；同時部分二手業主漸加價放售，令不少客人放慢腳步，或選擇有更多優惠的一手新盤。而過去周末日，二手成交仍然維持雙位數，市場氣氛熾熱，但礙於業主對後市前景樂觀，決定加價，令雙方需時拉扯，因而拖慢成交步伐。