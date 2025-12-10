業主加碼添食 斥逾4160萬買晉環四房複式戶｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓新盤「晉環」,今日(10日)項目再錄1宗新成交，單位為1A座39及40樓B室，屬四房一套複式大宅，實用面積1,292方呎，以招標形式以4,163.1萬元售出，呎價為32,222元。
買家為晉環業主，早前已入市項目，對南區的居住環境、黃竹坑站上蓋的地利優勢，以及項目整體規劃深感認同，是次決定「添食」加碼再購入複式大宅，顯示項目具極高黏性及豪宅級市場吸引力。
單位採用開揚而實用的複式佈局，四房一套設計切合家庭需要。客廳以闊幅玻璃引入日光，視野俯瞰南區山巒及深灣遊艇會海景，空間通透明亮。分層間隔令動靜分區明確，私隱度高，為南區家庭大宅中較受追捧的配置。整體戶型方正、間隔實用，是市場上少有兼具空間感與功能性的複式物業。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，黃竹坑站上蓋現樓供應一向珍罕，而具複式佈局的大宅更稀有，加上毗鄰壽臣山豪宅區、享有優越山海景觀，吸引不少重視生活質素及保值潛力的買家。是次再有現有業主加碼購入大宅，不但反映住戶對項目長線價值的高度肯定，亦顯示南區豪宅市場需求保持穩健。
「晉環」位於香葉道11號，提供800伙，單位實用面積介乎289至2,084方呎，戶型涵蓋開放式至四房，另設特色單位。