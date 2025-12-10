業主加碼添食 斥逾4160萬買晉環四房複式戶｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓新盤「晉環」,今日(10日)項目再錄1宗新成交，單位為1A座39及40樓B室，屬四房一套複式大宅，實用面積1,292方呎，以招標形式以4,163.1萬元售出，呎價為32,222元。

買家為晉環業主，早前已入市項目，對南區的居住環境、黃竹坑站上蓋的地利優勢，以及項目整體規劃深感認同，是次決定「添食」加碼再購入複式大宅，顯示項目具極高黏性及豪宅級市場吸引力。

單位採用開揚而實用的複式佈局，四房一套設計切合家庭需要。客廳以闊幅玻璃引入日光，視野俯瞰南區山巒及深灣遊艇會海景，空間通透明亮。分層間隔令動靜分區明確，私隱度高，為南區家庭大宅中較受追捧的配置。整體戶型方正、間隔實用，是市場上少有兼具空間感與功能性的複式物業。