業主叫價強硬 7月未補價居屋成交249宗 近五個月新低｜樓市數據

居屋業主持貨信心增加，叫價趨強硬拖慢交投。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，7月份全港錄249宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較6月份的290宗按月下跌14%，連跌三月；至於7月份未補價物業成交總值約10.28億元，較6月份的11.82億元同步減少約13%，成交量及總值均為近5個月新低水平。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，房委會於上半年期內將居屋擔保期放寬至50年，並同時批出4,500個「白居二」准買證，瞬即激活居屋第二市場交投氣氛，成交量一度呈現急速彈升；惟居屋業主眼見市況轉旺，持貨信心增加，叫價轉趨強硬，令交投升勢無以為繼，連月徐徐回落。

7月未補價居屋平均售價升 1.3% 售價方面，7月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約412.8萬元，較6月份的407.6萬元按月上升1.3%，連續3個月錄得升幅，並創下近8個月新高。上述現象反映基層上車客住屋需求殷切，考慮未補價居屋售價已累積一定跌幅，趁減息前夕搶佔先機入市，帶動「居二」交投量激增，居屋業主遂乘旺勢提高單位叫價。 此外，7月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以長沙灣凱樂苑一個未補地價低層單位的售價最高，實用面積約629方呎，以682.8萬元轉手，折合平均實用呎價約10,855元；若以實用呎價計算，則以何文田冠德苑一個中層單位最高，上述單位實用面積約468方呎，「居二」成交價為570萬元，折合平均實用呎價為12,179元。

8 月居二市場繼續尋底 料 險守 200 宗 按物業價值劃分，七月份4個組別交投量按月錄得跌幅，撇除200萬元以內組別基數較低不計，其中價值300至400萬元以內組別的跌勢最急，由6月份的95宗買賣減至上月72宗，按月急挫24%；至於交投最活躍的則為價值400至500萬元以內的未補價居屋單位，7月份共錄得90宗成交，按月下跌21%。若按屋苑劃分，7月份天水圍天富苑錄5宗成交，按月驟減55%或6宗；而馬鞍山錦豐苑則以8宗買賣成為該月居屋第二市場交投最活躍的屋苑，成交總額涉資約3,818萬元。 陳海潮指出，市場密切關注美國議息動向，尤對居屋客影響更甚，令房委會政策帶來的提振效力隨時間遞減。另外，發展商連月積極推售新盤，一手私宅開價直逼現市，部分上車盤售價與居屋市場重疊，削弱了資助房屋的吸引力；伴隨不少綠表客因等待「綠置居2023」開賣而未有入市部署，部分「居二」客源被鎖，預料8月份居屋第二市場交投相較淡靜，或跌至200宗邊緣險守。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)