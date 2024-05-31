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地產
2024-05-31 08:00:02

業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

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業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

新盤低價出擊搶走不少購買力，二手交投轉趨淡靜，部分業主面對現實，擴大議價空間吸客，市場上接連錄得劈價百萬元成交個案，當中火炭駿景園有三房套業主狠劈362萬元連車位易手。

中原地產駿景園分行首席分區營業經理陳韻兒表示，駿景園3座中層F室，實用面積約1,370方呎，三房連套房及工人套房間隔。原叫價約2,000萬元，其後下調至1,700萬元，日前雙方議價後連車位以1,638萬元沽出，累減362萬元或約18.1%，呎價約11,956元。

陳韻兒透露，新買家為區內家庭客，見屋苑環境舒適，單位質素高，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2003年以625萬元購入單位，持貨約21年，即使大幅劈價，現轉手帳面仍大賺約1,013萬元，物業期內升值約1.6倍。

業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

駿景園三房連套房及工人套房累減362萬元或約18.1%沽出。(資料圖片)

大圍名城三房套減價188萬轉手

中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，大圍區本月迄今暫錄約52宗二手成交，其中名城佔約11宗；屋苑最新錄12座高層SB室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔。原開價約1,350萬元，日前議價後以1,162萬元易主，減價188萬元或約13.9%，呎價約14,803元。

據了解，新買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2017年以1,038萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利124萬元，物業期內升值約12%

業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

大圍區本月迄今暫錄約52宗二手成交，其中名城佔約11宗。(資料圖片)

上車客930萬買元朗尚豪庭三房套

中原地產元朗副區域營業經理王勤學說，元朗站新盤早前經過兩輪銷售，銷售暫告一段落，部分購買力回流二手市場，業主亦趁機減價沽貨。他指，近日區內二手交投靠穩，周三(29)單日錄得3宗買賣，包括尚豪庭1座高層E室，實用面積約858方呎，三房套房連儲物房間隔，原叫價1,050萬元，議價後以930萬元沽出，減價120萬元或約11.4%，呎價約10,839元。

王勤學透露，買家為上車客，心儀單位高層開揚，裝修企理，屋苑位置亦方便，見業主肯減價，即拍板承接自用。原業主於2012年以749.4萬元一手買入單位，持貨約12年，現轉售帳面賺180.6萬元，物業期內升值約24.1%

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業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

元朗近日二手交投靠穩，周三(29日)單日錄得3宗買賣，包括尚豪庭三房套單位。(資料圖片)

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