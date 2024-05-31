業主大減價吸客 火炭三房套連車位狠劈362萬成交｜二手市況

新盤低價出擊搶走不少購買力，二手交投轉趨淡靜，部分業主面對現實，擴大議價空間吸客，市場上接連錄得劈價百萬元成交個案，當中火炭駿景園有三房套業主狠劈362萬元連車位易手。

中原地產駿景園分行首席分區營業經理陳韻兒表示，駿景園3座中層F室，實用面積約1,370方呎，三房連套房及工人套房間隔。原叫價約2,000萬元，其後下調至1,700萬元，日前雙方議價後連車位以1,638萬元沽出，累減362萬元或約18.1%，呎價約11,956元。

陳韻兒透露，新買家為區內家庭客，見屋苑環境舒適，單位質素高，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2003年以625萬元購入單位，持貨約21年，即使大幅劈價，現轉手帳面仍大賺約1,013萬元，物業期內升值約1.6倍。