業主心淡｜明年上半年恐再跌5% 戴德梁行：二手短期難升

樓價未見止瀉，物業顧問戴德梁行指，高息環境等利淡因素將維持一段時間，二手樓價短期內難以重拾升軌，料整體樓價在明年上半年仍有最多5%下調空間。二手業主心淡以低價沽貨，導致蝕讓個案頻現，將軍澳日出康城4期晉海II一個海景三房單位，新近以帳面虧損333萬元或近30%易手。

戴德梁行回顧今年樓市時指出，預計第四季住宅成交錄約7,577宗，按季及按年分別挫17%及10%；全年總成交量僅約42,973宗，按年少近5%，為10年新低。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，雖然新一份施政報告公布「減辣」措施，但主要惠及來港專才，本地買家和投資者入市意欲仍然相對保守，相信高息環境和股市不穩等利淡因素仍持續一段時間，加上發展商手上新盤貨存量多，未來推盤將以較大折讓貼市開價，二手樓價短期內難有升軌，估計整體樓價在明年上半年有持平至5%下調空間。

由於有望發展商明年加快推盤步伐，息口亦有機會在下半年企穩，帶動樓市氣氛回暖，料明年全年住宅成交量按年升約兩成，至5萬至5.3萬伙水平。