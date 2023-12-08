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地產
2023-12-08 04:29:48
日報

業主心淡｜明年上半年恐再跌5% 戴德梁行：二手短期難升

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戴德梁行

戴德梁行料明年上半年樓價跌最多5%。

樓價未見止瀉，物業顧問戴德梁行指，高息環境等利淡因素將維持一段時間，二手樓價短期內難以重拾升軌，料整體樓價在明年上半年仍有最多5%下調空間。二手業主心淡以低價沽貨，導致蝕讓個案頻現，將軍澳日出康城4期晉海II一個海景三房單位，新近以帳面虧損333萬元或近30%易手。

戴德梁行回顧今年樓市時指出，預計第四季住宅成交錄約7,577宗，按季及按年分別挫17%及10%；全年總成交量僅約42,973宗，按年少近5%，為10年新低。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，雖然新一份施政報告公布「減辣」措施，但主要惠及來港專才，本地買家和投資者入市意欲仍然相對保守，相信高息環境和股市不穩等利淡因素仍持續一段時間，加上發展商手上新盤貨存量多，未來推盤將以較大折讓貼市開價，二手樓價短期內難有升軌，估計整體樓價在明年上半年有持平至5%下調空間。

由於有望發展商明年加快推盤步伐，息口亦有機會在下半年企穩，帶動樓市氣氛回暖，料明年全年住宅成交量按年升約兩成，至5萬至5.3萬伙水平。

日出康城

將軍澳日出康城4期晉海II一個海景三房單位，最新蝕近30%易手。(資料圖片)

將軍澳重災  峻瀅業主2年急離場

將軍澳區近期連錄蝕讓個案，中原地產柯勇指，晉海II 3B座高層B室，實用面積629方呎三房，坐向正南望優質開揚海景，以820萬元易手，呎價約13,037元。原業主於2018年以1,153萬元入市，持貨約5年，帳面虧損333萬元或約29%。

柯勇續指，蔚藍灣畔5座中層D室，實用面積509方呎兩房，以750萬元沽出，呎價約14,735元。原業主於2020年以818萬元入市，持貨約3年帳面貶值68萬元或約8.3%離場。

中原地產何文俊表示，峻瀅3座極高層C室，面積498方呎兩房，坐向北方。原叫價690萬元，減價90萬元，至600萬元易手，呎價約12,048元。原業主於2021年以780萬元入市，持貨約2年，現轉手帳面損失180萬元或約23%。

河畔花園兩房6年蝕21%沽

中原地產曾展鵬稱，沙田河畔花園E座中層08室，面積242方呎兩房，以320萬元易手，呎價約13,223元。原業主於2017年以405萬元入市，6年間帳面蝕85萬元或約21%。

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