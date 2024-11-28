業主把握交投回暖出貨逃生 馬鞍山半新樓四房3年慘蝕1320萬｜二手市況

二手交投氣氛回暖，部分業主把握機會出貨逃生止蝕離場。3個新界屋苑出現勁蝕成交，合共蒸發樓價2,277萬元。當中馬鞍山再錄得半新盤慘蝕個案，峻源一個四房單位最新以1,900萬元沽出，惟原業主3年前斥3,220萬元入市，現沽貨帳面勁輸1,320萬元或逾四成離場。

世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，峻源1座低層B室，實用面積約1,602方呎，屬四房兩廳間隔，坐向東北，外望海景。原開價3,300萬元放盤，放盤8個月，經議價後大幅減價1,400萬元或約42.4%，至1,900萬元易手，呎價約11,860元。