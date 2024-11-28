業主把握交投回暖出貨逃生 馬鞍山半新樓四房3年慘蝕1320萬｜二手市況

二手交投氣氛回暖，部分業主把握機會出貨逃生止蝕離場。3個新界屋苑出現勁蝕成交，合共蒸發樓價2,277萬元。當中馬鞍山再錄得半新盤慘蝕個案，峻源一個四房單位最新以1,900萬元沽出，惟原業主3年前斥3,220萬元入市，現沽貨帳面勁輸1,320萬元或逾四成離場。
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，峻源1座低層B室，實用面積約1,602方呎，屬四房兩廳間隔，坐向東北，外望海景。原開價3,300萬元放盤，放盤8個月，經議價後大幅減價1,400萬元或約42.4%，至1,900萬元易手，呎價約11,860元。
據了解，原業主於2021年以3,220萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面大幅虧損1,320萬元，物業期內跌價約41%，料屬屋苑最大宗蝕讓個案。資料顯示，峻源位於馬鞍山落禾沙里1號，2019年入伙，樓齡約5年，共有3座，提供148個單位。
帝琴灣凱琴居四房連車位6年蝕680萬
市場消息指，西貢帝琴灣凱琴居12座中層B室，實用面積約1,326方呎，四房一套連工人套房間隔，最新以1,180萬元連車位易手，呎價約8,899元。
據悉，原業主在2018年以1,860萬元連車位購入，持貨約6年，現轉售帳面蝕680萬元，物業期內蒸發約36.6%。
九肚山玖瓏山兩房10年貶值28%
中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業指，九肚山玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積約692方呎，兩房連儲物房間隔。原開價約900萬元，日前議價後以698萬元沽出，累減202萬元或約22.4%，呎價約10,087元。
據了解，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2014年以約975萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面損失約277萬元，物業期內貶值約28.4%。