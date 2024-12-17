業主持貨信心弱止蝕離場 日出康城晉海一房3年轉手輸「1球」｜二手市況

關偉豪指，原業主於2021年以610萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面蝕102萬元，物業期內貶值約16.7%。

中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，日出康城第4期B晉海II 3A座中層F室，實用面積約343方呎，一房間隔。單位坐向北方，享開揚市景，最新以508萬元易手，呎價約14,810元。

住宅樓價持續整固未完，近期樓市交投回落，部分業主對後市發展較悲觀，持貨信心轉弱決定先行止蝕離場。日出康城晉海最新錄得一宗一房蝕讓成交，原業主入手3年，現轉售帳面損失超過100萬元離場。

紅磡海濱南岸兩房 4 年蝕 171 萬

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，紅磡海濱南岸2座中層A室，實用面積約432方呎，兩房間隔。單位坐向西北方，享園景。

據了解，單位11月初開價686萬元放售，最後以649萬元成交，累減37萬元或約5.4%，呎價約15,023元。新買家為外區上車客，一直有意進駐市區，見單位內櫳企理，睇樓3日即決定入市自用。

據悉，原業主於2020年以820萬元購入單位，持貨約4年，有感環球經濟不明朗，看淡後市，才決定止蝕去貨，是次轉手帳面虧損171萬元，物業期內跌價約20.9%。袁顯岸表示，紅磡海濱南岸本月迄今暫錄3宗成交，平均實用呎價微升至約14,781元水平。