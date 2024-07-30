業主捱打｜啟德新盤低價搶客 區內二手遭殃 最傷蝕620萬

發展商繼續採取低價策略推盤搶佔購買力，帶動本月一手市場回勇。據本報統計，截至昨日錄約1,050宗買賣，較上月約650伙大增逾五成，當中單計啟德全新盤已佔整體交投約25%；惟同區二手市場遭殃，接連有小業主要蝕讓走貨，虧損金額最高達620萬元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」月內應市，打頭陣的「柏蔚森I」首批折實價386.4萬元，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦為區內8年以來新低。項目於月中首輪開賣即日沽181伙，佔可售單位約91%；同系「柏蔚森III」隨後亦極速開價及推售，現時整個系列累沽約269伙，套現逾18億元。

至於區內二手陷於捱打局面，本月錄得多宗蝕讓個案，最矚目為龍譽1A座低層A室三房，實用面積834方呎。去年11月叫價2,300萬元放售，逐步降價至上月1,650萬元，終以1,628萬元沽出，累減672萬元或29.2%，呎價19,520元。據悉，原業主於2019年以2,248萬元入市，持貨5年，帳面虧損620萬元或約27.6%。

此外，MONACO ONE 2A座高層E室兩房，實用面積445方呎，市傳以860萬元沽出，呎價19,326元。原業主於2021年以1,166萬元入市，持貨3年，帳面損失306萬元或26.2%。