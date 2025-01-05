業主撻租轉短炒 屯門大興花園兩房不足5個月速賺15%離場(有圖)｜二手樓成交

本港樓市全面撤辣，加上息口持續回落，部分買家見入市成本降低下買樓投資。屯門大興花園新近錄得一宗二手成交，原業主本計劃放租單位並更成功租出，但單位獲買家洽購，於是決定撻租「由租轉售」，買入不足5個月帳面速賺15%離場。 中原地產屯門瓏門二期第二分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，大興花園1期1座高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原業主於去年11月收樓，將單位同時放租和放賣。早前原本以每月1.25萬元租出，然而近日獲買家洽購，業主於是撻租「由租轉售」，以366萬元易手，呎價約8,551元。

據悉，原業主於去年8月中以316.8萬元買入單位，持貨不足5個月，現轉售帳面獲利49.2萬元，單位期內升值約15.5%。 ⇊直擊大興花園 1 期 1 座高層 A 室⇊

投資客棄定存 「無睇樓」購入連租約兩房 屋苑近期亦有投資客「無睇樓」購入連租約兩房，中原地產屯門瓏門二期第二分行高級分區營業經理鍾宏遠指，大興花園2期5座低層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，附連租約，租期至2026年，每月租金1.2萬元，業主早前以370萬元放盤，不設睇樓，議價後以350萬元沽出，呎價約7,543元。