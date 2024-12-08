業主擴大減幅 一手欠焦點 中原十大屋苑周末交投重上雙位數｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得15宗買賣成交，按周反彈1.1倍，重上雙位數水平，回到12周前(即3個月前)的高位，當中零成交屋苑收窄至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手市場未有全新盤推售，購買力回流二手市場，而且臨近年尾，業主願意讓步，擴大議價空間，市場以用家為主，遇筍盤亦願意入市。此外，市場預期本月美國將再次減息，供平過租因素，進一步增強買家入市信心，故趁年底前加快入市。

港島區三大指標 僅康怡有成交

港島區方面，三大指標屋苑只有康怡花園錄得成交，並連錄5宗。中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末5宗成交，包括3宗兩房及2宗三房，帶動本月成交量急增至7宗，已超上月全月的4宗。屋苑上月交投淡靜，加上臨近年尾，節日假期將至，最近不少業主擴大議價空間，帶動交投量回升，造價普遍較上月回落。周末成交包括D座中層5室，實用面積596方呎，屬三房間隔，以600萬元沽出，實用平均呎價10,067元。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，臨近年底，交投氣氛逐漸回落，黃埔花園本月暫錄得4宗成交，本周末成交佔2宗，其中市場錄得9期9座中層A室易手，實用面積771方呎，採三房套連工人房間隔，以890萬元易手，折合實用呎價11,543元。原業主於2017年10月以1,063.8萬元買入單位，持貨7年，現帳面蝕173.8萬元或16%離場。