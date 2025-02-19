業主減價潮！青衣私樓兩房呎售「9字頭」 見近月新低(有圖)｜二手市況

據悉，原業主早於1996年以184.5萬元購入單位，持貨約29年，現轉售帳面獲利223.5萬元，單位期內升值約1.2倍。翻查資料，同座中低層H室，實用面積同約443方呎，去年11月以483萬元售出，呎價約10,903元。

利嘉閣地產葵青區高級區域市務董事彭錦添表示，翠怡花園6座低層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔。去年12月放盤，叫價468萬元，最後以408萬易手，累減60萬元或約12.8%，呎價約9,210元，呎價屬近月低位。

中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑稱，青衣區本月暫錄約21宗二手買賣，最新促成曉峰園6座低層C室，實用面積約790方呎，三房套房間隔。最初開價800萬元，其後下調至748萬元，減價不久獲買家垂青洽購，適逢農曆新年到來，買賣雙方初步議價後便擱置買賣事宜，買家日前外遊回港，即繼續議價，幾經討價還價，最終以730萬元成交，累減70萬元或約8.8%，呎價約9,241元。

黃俊傑透露，買家為區內換樓客，心儀曉峰園自成一國，環境舒適，單位闊落實用，見上址價錢合預算，即落實承接。原業主於2019年以900萬元購入單位，去年將業權轉讓給女兒，現沽出造價較年前買入價低170萬元，單位期內貶值約18.9%。翻查資料，同座高層C室，實用面積同約790方呎，去年8月以800萬元成交，呎價約10,127元。

資料顯示，曉峰園位於青衣寮肚路3號，1999年入伙，共有5座，提供816個單位。

盈翠半島兩房 4 年損手 228 萬

市場消息指，青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，屬優質海景單位。單位早前以799萬元放盤，最後減價59萬元或約7.4%，以740萬元沽出，呎價約14,149元。據悉，原業主於2021年以968萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失228萬元，單位期內跌價約23.6%。