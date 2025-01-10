業主減價賣樓走 馬鞍山連環錄「百萬蝕讓」成交｜二手市況

新盤繼續低價出擊搶購買力，二手業主只好讓步減價尋找買家承接，不少更要蝕讓離場。馬鞍山近日連環出現「百萬蝕讓」成交個案，連資助房屋都難逃一劫。 馬鞍山中心兩房 7 年貶值 23% 世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山中心1座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔。單位坐向西南，外望園景，放盤1個月，當時叫價420萬元，累減33.2萬元或約7.9%，以386.8萬元沽出，呎價約10,626元。 據了解，原業主於2018年以500萬元購入單位，持貨約7年，現沽售帳面虧損113.2萬元，單位期內貶值約22.6%。

迎海四房套 1295 萬獲換樓客承接 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，迎海1期5座低層G室，實用面積約985方呎，四房套房間隔。原叫價約1,350萬元，日前議價後以1,295萬元易手，累減55萬元或約4.1%，呎價約13,147元。 胡耀祖透露，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2020年以1,405萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面蝕約110萬元，單位期內跌價約7.8%。 新港城兩房呎售 1.27 萬 世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯稱，新港城P座低層01室，實用面積約370方呎，兩房兩廳間隔。單位坐向東北，外望園景，放盤3個月，原開價498萬元，最終以473萬元成交，累減25萬元或約5%，呎價約12,784元。

據了解，原業主於2018年以580萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失107萬元，單位期內蒸發約18.4%。

錦豐苑兩房放盤 3 個月狠劈 134 萬 世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯說，馬鞍山居屋錦豐苑錦蘭閣(J座)中層05室，實用面積約428方呎，屬兩房兩廳間隔。單位坐向東面，外望山景，原叫價420萬元，放盤3個月，最後累劈134萬元或約31.9%，至286萬元(居二市場價)售出，呎價約6,682元。 據了解，原業主於2016年以386萬元(未補地價)購入單位，持貨約9年，現沽售帳面虧損100萬元，單位期內跌價約25.9%。