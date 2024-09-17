業主減息前平賣跳船 太古城兩房現「新界價」 呎售1.1萬｜藍籌屋苑

雖然美國減息在望，惟小業主則寧願盡早沽貨離場，市場上頻現低價或蝕讓成交。藍籌屋苑鰂魚涌太古城最新有兩房現「新界價」，成交呎價僅1.1萬元。 中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，太古城翠湖台洞庭閣低層E室，實用面積約489方呎，兩房間隔。本月初放盤，開價630萬元，最後減價80萬元或約12.7%，以550萬元沽出，呎價低見約11,237元。 造價較高峰期跌近四成 據悉，原業主早於1997年以405萬元買入單位，持貨長達27年，現轉售帳面獲利145萬元，物業期內升值約35.8%。 翻查資料，同座高兩層E室於2019年成交價達900萬元，即最新成交價較樓價高峰期大跌350萬元或約38.9%。

長情業主 415 萬沽沙田第一城兩房 中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，沙田及大圍區9月暫錄約25宗二手成交，與上月相若，其中沙田第一城佔6宗，最新錄得24座中高層D室成交，實用面積約326方呎，兩房間隔，以415萬元獲上車客承接，呎價約12,730元，高於前述的太古城兩房成交呎價，但面積細約163方呎。 侯惠良指，原業主早於1999年以145萬元購入單位，持貨約25年，是次沽出單位帳面獲利約270萬元，物業期內升值約1.9倍。