業主睇淡後市寧少賺先套現 屯門私樓兩房賣3球見今年新低｜二手市況

屯門區早前接連有新盤劈價促銷及低價搶灘，成功搶去市場不少購買力，同區二手陷於「捱打」局面。有業主睇淡後市，寧願少賺先套現；更有業主不惜大劈價「止血」離場。 康德花園兩房劈價 23% 易主 中原地產高級區域營業經理陳錦明表示，屯門康德花園1座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔。單位兩個月前放盤，原開價400萬元，本月下調叫價至350萬元，最終以307萬元沽出，造價創屋苑今年新低，累減93萬元或約23.3%，呎價約8,457元。 據了解，原業主因睇淡後市，並見銀行估價一直下跌，為求盡快套現退休，寧願少賺，不斷減價沽貨。

較銀行估價低最多 6% 參考中銀香港(2388)對是次成交單位網上估價為329萬元，而滙豐銀行為320萬元，即現成交價較銀行估價分別低約6.7%及4.1%。屋苑同類型單位對上成交為3座低層F室，實用面積及間隔相若，上月以350萬元售出，反映同類造價相隔一個月已跌12.3%。 雖然是次為低價成交，但原業主早於1996年以93萬元買入單位，持貨約28年，現轉手帳面仍獲利約214萬元，物業期內升值約2.3倍。資料顯示，康德花園位於屯門北石排頭路11號，1988年入伙，樓齡約36年，共有3座，提供708伙，單位實用面積由363至612方呎。

半新盤NAPA三房劈價492萬 帳蝕15%離場 利嘉閣地產青山公路-黃金海岸分行分區經理陳龍勳稱，屯門半新樓NAPA 1座高層B室，實用面積約827方呎，三房一套連儲物房兼梗廚設計，望園景。據了解，原業主早於2019年以1,200萬元放盤，惟一直無人問津，至今年5月下調至850萬元，至7月中再降價至718萬元，才獲買家洽詢，最終以708萬元成交，與最初叫價相比大幅劈價492萬元或約41%，呎價約8,561元。 陳龍勳透露，新買家為區內客，較早前經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人睇樓後，鍾情單位位處高層，景觀開揚光猛，且附有時尚裝修，加上屋苑環境清幽，即與業主洽購。