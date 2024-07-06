業主紛紛止蝕走 近鐵路站及商場屋苑三房6年慘輸15%｜二手蝕讓

踏入7月二手市況仍見疲弱，市場續錄業主蝕賣個案。其中粉嶺中心錄得本月首宗成交，一個三房單位以575萬元獲上車客承接，上手業主持貨6年帳面貶值15%。 中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺中心J座高層02室，實用面積約533方呎，三房間隔。原開價約600萬元，日前議價後以575萬元易手，呎價約10,788元。 蔡天賜透露，新買家為上車客，見單位交通方便，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2018年以約675萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧損約100萬元，物業期內貶值約14.8%。

資料顯示，粉嶺中心位於粉嶺新運路33號，1990年12月入伙，共有2期涉及11座，提供2,200伙，單位實用面積由365至535方呎。屋苑交通便利，鄰近港鐵粉嶺站，附近有粉嶺中心購物商場。