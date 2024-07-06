業主紛紛止蝕走 近鐵路站及商場屋苑三房6年慘輸15%｜二手蝕讓

踏入7月二手市況仍見疲弱，市場續錄業主蝕賣個案。其中粉嶺中心錄得本月首宗成交，一個三房單位以575萬元獲上車客承接，上手業主持貨6年帳面貶值15%。
中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺中心J座高層02室，實用面積約533方呎，三房間隔。原開價約600萬元，日前議價後以575萬元易手，呎價約10,788元。
蔡天賜透露，新買家為上車客，見單位交通方便，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2018年以約675萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧損約100萬元，物業期內貶值約14.8%。
資料顯示，粉嶺中心位於粉嶺新運路33號，1990年12月入伙，共有2期涉及11座，提供2,200伙，單位實用面積由365至535方呎。屋苑交通便利，鄰近港鐵粉嶺站，附近有粉嶺中心購物商場。
GRAND MARINI兩房4年貶值近「1球」
將軍澳半新盤亦出現損手賣樓情況，市場消息指，日出康城9期B GRAND MARINI第2B座高層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，坐向東南。原業主開價788萬元放盤，約1個月獲得區內客洽詢，議價後以725萬元易手，減幅63萬元或約8%，呎價約13,889元。
據悉，原業主於2020年以約824.9萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面損失約99.9萬元，物業期內跌價約12.1%。
GRAND MARINI於2021年6月入伙，分設2A及2B座兩翼。合共提供503個分層住宅單位，實用面積介乎353至1,379方呎。屋苑鄰近大型商場The LOHAS康城，商場佔地48萬平方尺，擁有全港最大型及首個採用最新節能科技的環保溜冰場地及將軍澳區內最大的戲院；而距離港鐵康城站約10分鐘步程。