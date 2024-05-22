業主蝕住賣 太古城三房貶值26% 內地客輸近千萬沽何文田樓｜二手蝕讓

新盤吸走市場購買力，打擊二手價量表現，業主蝕讓情況持續，最新更蔓延至藍籌屋苑。鰂魚涌太古城最新有三房單位以1,168萬元易手，原業主持貨7年，帳面大幅虧損412萬元或約26%離場。
市場消息指，太古城銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，三房間隔，以1,168萬元售出，呎價約15,594元。資料顯示，原業主於2017年以1,580萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損失412萬元，物業期內貶值約26%。
蝕讓金額為月內次高
翻查資料，太古城5月份暫錄27宗二手買賣，是次蝕讓金額為月內次高水平，僅次於太古城海天花園冠天閣中層F室，該單位實用面積約647方呎，上周四(16日)以920萬元易手，呎價約14,219元。原業主於2020年以1,350萬元買入單位，持貨約4年，帳面勁蝕430萬元，物業期內跌價約31.9%。
嘉湖山莊三房3年蒸發逾兩成
另一藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，最新有三房以488萬元沽出，呎價不但跌穿9,000元關口，原業主入市3年更損手超過20%離場。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居10座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，向西北，望遠樓景，景致開揚。原叫價498萬元，減價10萬元，以488萬元獲承接，呎價約8,938元。
原業主於2021年以620萬元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損132萬元，物業期內貶值約21%。伍耀祖補充，嘉湖山莊本月錄得19宗成交，較上月同期多42%，即將追平上月全月20宗成交；本月平均實用呎價約8,602元，較上月微升約2%。
何文田屋苑連錄大幅貶值成交
何文田再有屋苑爆出巨額蝕讓個案，市場消息指，天鑄5座低層C室，實用面積約1,723方呎，四房間隔，以4,290萬元沽出，呎價約24,898元。據悉，原業主為內地人士，於2016年斥約5,279.3萬元一手買入單位，現轉售帳面虧損989.3萬元，持貨約8年，物業期內貶值約18.7%。
同區另一半新盤皓畋，7座極高層A室，實用面積約1,477方呎，附767方呎平台花園，三房間隔。單位於去年淪銀主盤，開價5,500萬元放售，最終以4,630萬元沽出，累減870萬元或約15.8%，呎價約31,347元。據悉，原業主2018年以8,800萬元買入單位，物業期內蒸發4,170萬元或47.4%，料為屋苑虧損金額或幅度歷年最傷個案。
溱柏兩房3年跌價22%
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區新盤熱賣，本星期區內二手交投氣氛好轉，但不乏蝕讓成交個案。其中溱柏5座低層B室，實用面積約598方呎，兩房連儲物房間隔。原叫價600萬元，經上車客議價後，減價25萬元或約4.2%，至575萬元易手，呎價約9,615元。
原業主於2021年以738萬元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面損失163萬元，物業期內貶值約22.1%。