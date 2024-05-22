業主蝕住賣 太古城三房貶值26% 內地客輸近千萬沽何文田樓｜二手蝕讓

翻查資料，太古城5月份暫錄27宗二手買賣，是次蝕讓金額為月內次高水平，僅次於太古城海天花園冠天閣中層F室，該單位實用面積約647方呎，上周四(16日)以920萬元易手，呎價約14,219元。原業主於2020年以1,350萬元買入單位，持貨約4年，帳面勁蝕430萬元，物業期內跌價約31.9%。

市場消息指，太古城銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，三房間隔，以1,168萬元售出，呎價約15,594元。資料顯示，原業主於2017年以1,580萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損失412萬元，物業期內貶值約26%。

新盤吸走市場購買力，打擊二手價量表現，業主蝕讓情況持續，最新更蔓延至藍籌屋苑。鰂魚涌太古城最新有三房單位以1,168萬元易手，原業主持貨7年，帳面大幅虧損412萬元或約26%離場。

嘉湖山莊三房 3 年蒸發逾兩成

另一藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，最新有三房以488萬元沽出，呎價不但跌穿9,000元關口，原業主入市3年更損手超過20%離場。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居10座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，向西北，望遠樓景，景致開揚。原叫價498萬元，減價10萬元，以488萬元獲承接，呎價約8,938元。

原業主於2021年以620萬元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損132萬元，物業期內貶值約21%。伍耀祖補充，嘉湖山莊本月錄得19宗成交，較上月同期多42%，即將追平上月全月20宗成交；本月平均實用呎價約8,602元，較上月微升約2%。