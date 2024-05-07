業主蝕得甘 逸樺園兩房3年貶值三成 何文田樓揸9年唔見2球｜二手蝕讓

參考中銀香港(2388)對單位網上估價為1,318萬元，而滙豐銀行則為1,253萬元，即最新成交價較估價低介乎約11.2%至15.6%。參考同類對上成交為2座高層D室，實用面積約611方呎，於今年2月以1,260萬元沽出，即同類單位造價相隔3個月賣平147萬元或約11.7%。

市場消息指，逸樺園2座高層C室，實用面積約616方呎，兩房間隔。原以約1,150萬元放售，最終減價37萬元或約3.2%，獲同區客以1,113萬元承接，呎價約18,068元。

二手蝕讓成交頻現，最新鰂魚涌逸樺園有兩房單位以1,113萬元沽出，原業主入市3年轉手帳面勁輸487萬元或約30%離場。

鰂魚涌逸樺園有兩房單位以1,113萬元沽出，原業主入市3年轉手帳面勁輸487萬元或約30%離場。(資料圖片)

天鑄三房套帳面損失 210 萬沽

何文田鐵路新盤低價出擊搶去購買力，同區再現二手業主慘痛出貨。中原地產九龍豪宅天鑄組分區營業經理曾向杰表示，天鑄7座高層A室，實用面積約988方呎，三房套房間隔，另設工人套房。單位坐向西方，擁極開揚都市景，以3,100萬元成交，呎價約31,377元。

曾向杰指，原業主於2015年以約3,310萬元購入單位，持貨約9年，現沽貨帳面損失210萬元，物業期內跌價約6.3%。