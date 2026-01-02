熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2026-01-02 09:30:00

業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交

分享：
業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交

業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交

市場消息指，將軍澳日出康城5A MALIBU錄得今年首宗二手買賣，單位為第3A座高層A室，實用面積約758方呎，三房套間隔，外望海景，新近以1,100萬易手，呎價約14,512元。

據悉，原業主於2018年以1,229.5萬買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失129.5萬元，單位期內貶值約11%。屋苑目前有約147個放盤，叫價由548萬元起。

沙田第一城三房7年跌10%

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，該行新近錄得藍籌屋苑沙田第一城33座低層B室成交，單位實用面積約820方呎，屬三房一套間隔，坐向東南望園景。原叫價980萬元，累減30萬元，終以950萬元沽出，呎價約11,585元。

adblk5

據了解，原業主於2019年以1,060萬元購入上址，持貨約7年，現沽售帳面虧損110萬元，單位期內跌價約10.4%

業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交 業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交 業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交

馬鞍山海濤居三房3年損手110

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山海濤居新近錄得4座低層A室成交，單位實用面積約626方呎，三房連套房間隔。原叫價約760萬元，日前議價後減價40萬元，以720萬元易手，呎價約11,502元。

胡耀祖透露，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2023年以830萬元購入單位，持貨約3年，是次轉售帳面虧損110萬元，單位期內貶值約13.3%

洗手盤點揀好｜資料來源︰裝修佬（am730製圖） 洗手盤點揀好｜檯下盆（am730製圖） 洗手盤點揀好｜檯下盆（am730製圖） 洗手盤點揀好｜半掛式（am730製圖） 洗手盤點揀好｜一體式（am730製圖） 洗手盤點揀好｜注意事項（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad