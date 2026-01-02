業主蝕賣求甩手！日出康城MALIBU三房套業主8年唔見近130萬｜二手樓成交

市場消息指，將軍澳日出康城5期A MALIBU錄得今年首宗二手買賣，單位為第3A座高層A室，實用面積約758方呎，三房套間隔，外望海景，新近以1,100萬易手，呎價約14,512元。

據悉，原業主於2018年以1,229.5萬買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失129.5萬元，單位期內貶值約11%。屋苑目前有約147個放盤，叫價由548萬元起。

沙田第一城三房 7 年跌 10%

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，該行新近錄得藍籌屋苑沙田第一城33座低層B室成交，單位實用面積約820方呎，屬三房一套間隔，坐向東南望園景。原叫價980萬元，累減30萬元，終以950萬元沽出，呎價約11,585元。