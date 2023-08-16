業主要錢唔要貨 新界半新盤血流不止 揸7年仍慘輸「1球」

整體二手成交持續低迷，市場上蝕讓個案持續增加，新界區有多個半新樓業主「流血」離場。即使持貨約7年，計及使費，仍料實蝕超過百萬元離場。

滿名山兩房一手業主實蝕百萬離場

中原地產屯門黃金海岸分行分區營業經理譚國威表示，樓齡約6年的屯門滿名山本月錄得1宗成交，為滿庭7座中層C室，實用面積約598方呎，兩房間隔，向東北，享山景。業主今年1月放盤，開價760萬元，連番降價後，最終累減132萬元或約17.4%，至628萬元沽出，呎價約10,502元。

譚國威透露，買家為同區上車客，鍾情屋苑環境清幽，單位闊落實用，而上址裝修企理，故購入自用。原業主於2016年8月以702.3萬元一手買入單位，持貨7年，帳面虧損74.3萬元，單位期內貶值約10.6%。計及使費，恐實蝕約107萬元離場。

即睇屯門滿名山放盤 (House730)