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地產
2023-08-16 07:00:00

業主要錢唔要貨 新界半新盤血流不止 揸7年仍慘輸「1球」

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業主要錢唔要貨 新界半新盤血流不止 揸7年仍慘輸「1球」

業主要錢唔要貨 新界半新盤血流不止 揸7年仍慘輸「1球」

整體二手成交持續低迷，市場上蝕讓個案持續增加，新界區有多個半新樓業主「流血」離場。即使持貨約7年，計及使費，仍料實蝕超過百萬元離場。

滿名山兩房一手業主實蝕百萬離場

中原地產屯門黃金海岸分行分區營業經理譚國威表示，樓齡約6年的屯門滿名山本月錄得1宗成交，為滿庭7座中層C室，實用面積約598方呎，兩房間隔，向東北，享山景。業主今年1月放盤，開價760萬元，連番降價後，最終累減132萬元或約17.4%，至628萬元沽出，呎價約10,502元。

譚國威透露，買家為同區上車客，鍾情屋苑環境清幽，單位闊落實用，而上址裝修企理，故購入自用。原業主於20168月以702.3萬元一手買入單位，持貨7年，帳面虧損74.3萬元，單位期內貶值約10.6%。計及使費，恐實蝕約107萬元離場。

即睇屯門滿名山放盤 (House730)

屯門滿名山錄蝕讓成交，兩房山景戶以628萬元易手，一手業主7年帳蝕74萬元離場。

屯門滿名山錄蝕讓成交，兩房山景戶以628萬元易手，一手業主7年帳蝕74萬元離場。

逸瓏海匯兩房天台戶呎售不足1.4

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，樓齡不足6年的西貢逸瓏海匯，第1座頂層連天台單位，實用面積約586方呎，屬兩房兩廳連儲物室間隔，望山景池景，以820萬元沽出，呎價約13,993元。

原業主於20201月購入上址，當時作價912萬元，持貨約3年多轉售，帳面虧蝕92萬元，單位期內跌價約10%。計及使費，恐實蝕約134萬元離場。

即睇西貢逸瓏海匯放盤 (House730)

傲瀧三房套累劈188萬連車位轉手

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢傲瀧樓齡將達7年，屋苑25座低層B室，實用面積約978方呎，三房套兩廳間隔，望內園景。原叫價1,918萬元，最終累減188萬元或約9.8%，至1,730萬元連車位成交，呎價約17,689元。

原業主於201811月以1,770萬元購入上址，持貨5年迄今沽售，帳面損失40萬元，單位期內跌價約2.3%

即睇西貢傲瀧放盤 (House730)

業主要錢唔要貨 新界半新盤血流不止 揸7年仍慘輸「1球」

樓齡不足6年的西貢逸瓏海匯，兩房天台戶以820萬元沽出，原業主計及使費恐實蝕約134萬元離場。(資料圖片)

泓碧一房520萬獲承接

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖說，入伙約3年多的馬鞍山泓碧剛錄本月首宗成交，單位為2座低層H室，實用面積約315方呎，一房間隔。原開價約560萬元，議價後減價40萬元或約7.1%，至520萬元易手，呎價約16,508元。

胡耀祖續說，新買家為用家，見屋苑樓齡新，單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2019年以545萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面蝕約25萬元，單位期內貶值約4.6%

即睇馬鞍山泓碧放盤 (House730)

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