業主議幅擴大 十大活躍指標屋苑上周買賣47宗 太古城佔8宗居首｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(1月1至7日)錄得47宗買賣個案，較前周(12月25至31日)的28宗躍升68%，每個屋苑平均錄約4至5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買賣雙方歡度長假後重返戰場交鋒，買家積極於二手市場尋覓筍盤，業主則在議價空間上持開放態度，交投活動轉趨活躍，十大屋苑買賣因而回升。
無大型新盤搶客 買家回流二手
在上周十大活躍成交屋苑中，共有8個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至4宗不等，當中太古城及將軍澳中心交投變化顯著，成交量按周各增加了4宗，前者更以總數8宗買賣，登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，現時未有大型一手新盤推出，暫以分散各區的單幢項目為主，準買家焦點仍然維持在二手屋苑身上。另外，2024年伊始，市場陸續浮現利好樓市氛圍，從近日整體樓宇買賣轉趨活躍中可見一斑，預期未來一至兩周的指標屋苑買賣亦可受惠，而十大屋苑成交量亦可望保持升勢，再下一城。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (1月1至7日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
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上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
5
|
太古城
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8
|
4
|
14,796
|
15,085
|
2
|
1
|
黃埔花園
|
6
|
6
|
11,973
|
12,900
|
2
|
5
|
美孚新村
|
6
|
4
|
9,643
|
9,543
|
4
|
2
|
嘉湖山莊
|
5
|
5
|
8,671
|
8,117
|
5
|
10
|
YOHO Town
|
4
|
2
|
13,173
|
13,169
|
5
|
10
|
沙田第一城**
|
4
|
2
|
12,751
|
11,132
|
5
|
─
|
海怡半島
|
4
|
1
|
12,707
|
13,158
|
5
|
─
|
將軍澳中心**
|
4
|
0
|
14,905
|
--
|
9
|
10
|
港灣豪庭
|
3
|
2
|
16,064
|
14,310
|
9
|
10
|
都會駅
|
3
|
2
|
14,370
|
15,106
|
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十大屋苑總計
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47
|
28
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢