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地產
2024-01-10 17:30:00

業主議幅擴大 十大活躍指標屋苑上周買賣47宗 太古城佔8宗居首｜樓市數據

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利嘉閣十大活躍成交屋苑中，港島區藍籌屋苑太古城於上周共錄8宗買賣，成最熱賣屋苑。(資料圖片)

利嘉閣十大活躍成交屋苑中，港島區藍籌屋苑太古城於上周共錄8宗買賣，成最熱賣屋苑。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(117)錄得47宗買賣個案，較前周(122531)28宗躍升68%，每個屋苑平均錄約45宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買賣雙方歡度長假後重返戰場交鋒，買家積極於二手市場尋覓筍盤，業主則在議價空間上持開放態度，交投活動轉趨活躍，十大屋苑買賣因而回升。

無大型新盤搶客 買家回流二手

在上周十大活躍成交屋苑中，共有8個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至4宗不等，當中太古城及將軍澳中心交投變化顯著，成交量按周各增加了4宗，前者更以總數8宗買賣，登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，現時未有大型一手新盤推出，暫以分散各區的單幢項目為主，準買家焦點仍然維持在二手屋苑身上。另外，2024年伊始，市場陸續浮現利好樓市氛圍，從近日整體樓宇買賣轉趨活躍中可見一斑，預期未來一至兩周的指標屋苑買賣亦可受惠，而十大屋苑成交量亦可望保持升勢，再下一城。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (117)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

5

太古城

8

4

14,796

15,085

2

1

黃埔花園

6

6

11,973

12,900

2

5

美孚新村

6

4

9,643

9,543

4

2

嘉湖山莊

5

5

8,671

8,117

5

10

YOHO Town

4

2

13,173

13,169

5

10

沙田第一城**

4

2

12,751

11,132

5

海怡半島

4

1

12,707

13,158

5

將軍澳中心**

4

0

14,905

--

9

10

港灣豪庭

3

2

16,064

14,310

9

10

都會駅

3

2

14,370

15,106

　

　

十大屋苑總計

47

28

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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