業主議幅擴大 十大活躍指標屋苑上周買賣47宗 太古城佔8宗居首｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(1月1至7日)錄得47宗買賣個案，較前周(12月25至31日)的28宗躍升68%，每個屋苑平均錄約4至5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買賣雙方歡度長假後重返戰場交鋒，買家積極於二手市場尋覓筍盤，業主則在議價空間上持開放態度，交投活動轉趨活躍，十大屋苑買賣因而回升。

無大型新盤搶客 買家回流二手

在上周十大活躍成交屋苑中，共有8個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至4宗不等，當中太古城及將軍澳中心交投變化顯著，成交量按周各增加了4宗，前者更以總數8宗買賣，登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，現時未有大型一手新盤推出，暫以分散各區的單幢項目為主，準買家焦點仍然維持在二手屋苑身上。另外，2024年伊始，市場陸續浮現利好樓市氛圍，從近日整體樓宇買賣轉趨活躍中可見一斑，預期未來一至兩周的指標屋苑買賣亦可受惠，而十大屋苑成交量亦可望保持升勢，再下一城。