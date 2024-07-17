港人北上玩樂成風，亦有退休港人賣樓，打算返內地定居。祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前天水圍居屋天盛苑錄得一宗買賣成交個案，單位為G座中層5室，實用面積517方呎，採兩房一廳設計，日前獲區內綠表買家洽購，鍾情屋苑鄰近鐵路站，交通方便，加上原業主退休後打算返內地定居，有意賣樓套現，故增加議幅減價30萬元，該買家有感單位各方面都符合要求，遂以居二市場價340萬元承接上址自用，平均實用呎價6,576元。據了解，原業主於2000年以約73.2萬(居二市場價)購入上述單位，是次轉手帳面獲利約266.8萬元，單位在24年間升值約3.6倍。
即睇天水圍天盛苑放盤(House730)
業主退休賣樓返內地住 減價沽天盛苑兩房 帳賺逾266萬｜二手居屋成交
港人北上玩樂成風，亦有退休港人賣樓，打算返內地定居。祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前天水圍居屋天盛苑錄得一宗買賣成交個案，單位為G座中層5室，實用面積517方呎，採兩房一廳設計，日前獲區內綠表買家洽購，鍾情屋苑鄰近鐵路站，交通方便，加上原業主退休後打算返內地定居，有意賣樓套現，故增加議幅減價30萬元，該買家有感單位各方面都符合要求，遂以居二市場價340萬元承接上址自用，平均實用呎價6,576元。據了解，原業主於2000年以約73.2萬(居二市場價)購入上述單位，是次轉手帳面獲利約266.8萬元，單位在24年間升值約3.6倍。