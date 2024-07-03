熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 產後抑鬱 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-07-03 23:29:34

業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖

分享：
業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖

業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖

二手氣氛雖見淡靜，但個別買家仍積極物色心水單位入市。新葵芳花園最新錄得一宗兩房成交，原業主本身放盤態度強硬，甚至一度考慮封盤，最終獲一位廿四孝「90後」女買家用誠意打動，以512萬成功購得心頭好。

中原地產葵涌廣場第一分行高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座中層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔。原開價約550萬元放盤，最終減價約38萬元或6.9%，以約512萬元售出，呎價約12,337元，屬市價成交。

許偉業透露，新買家為一名廿四孝女兒，已搵樓數月，近月開始新葵芳花園，睇樓後已屬意上址，但略嫌叫價偏高，其後原業主示意底價520萬元，並鐵價不二，表明「不到價、不出現」，甚至一度考慮封盤。不過雙方最後仍成功當面洽談，買家稱自己是「90後」儲錢不多，家庭開支一人獨力承擔，希望可以買入單位與母親一同居住，最終誠意打動業主態度軟化，以512萬元成交。

Ad Block

⇊新葵芳花園A座中層2室⇊

業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖 業主鐵價不二曾考慮封盤 廿四孝90後女買家誠意打動 512萬購新葵芳花園兩房｜多圖

據悉，原業主於2016年以約464萬元買入單位，持貨約8年，現轉售帳面獲利約48萬元，物業期內升值約10.3%

新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，1983年7月入伙，樓齡將近41年，共有5座，提供1,264伙，單位實用面積介乎400至418方呎。新葵芳花園交通便利，鄰近港鐵葵芳站。

即睇葵涌新葵芳花園放盤 (House730)