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2024-12-20 09:15:28

業主面對現實 沙田帝堡城兩房放盤年半終劈170萬甩手｜二手樓成交

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業主面對現實 沙田帝堡城兩房放盤年半終劈170萬甩手｜二手樓成交

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個別業主調整叫價吸引買家。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城6座中層H室，實用面積約547方呎，兩房兩廳間隔。單位坐向東面，外望山景。

楊麗娟指，單位放盤時叫價800萬元，放盤約一年半，最終以630萬元沽出，累劈170萬元或約21.3%，呎價約11,517元。據了解，原業主於2009年以281.5萬購入單位，持貨約15年，現易手帳面獲利348.5萬元，單位期內升值約1.2倍。

屋苑極高層三房1045萬易主

楊麗娟稱，帝堡城8座極高層G室，實用面積約901方呎，三房(一套)兩廳連工人房間隔。單位坐向東南，外望山景。原叫價1,198萬元，放盤4個月減價153萬元或約12.8%，至1,045萬元易手，呎價約11,598元。

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據了解，原業主於2011年以693.8萬購入單位，持貨約13年，現易手帳面賺351.2萬元，單位期內升值約50.6%。翻查資料，同座極高層G室，實用面積及間隔相若，於2022年成交價達1,328萬元，呎價約14,739元，可見同類型單位造價相隔2年回落283萬元或約21.3%

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資料顯示，帝堡城位於小瀝源小瀝源路69號，1999年入伙，共有7座，提供1,744個單位。

即睇沙田帝堡城放盤 (House730)

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帝堡城於1999年入伙，共有7座，提供1,744個單位。(資料圖片)

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