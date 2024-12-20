業主面對現實 沙田帝堡城兩房放盤年半終劈170萬甩手｜二手樓成交

個別業主調整叫價吸引買家。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城6座中層H室，實用面積約547方呎，兩房兩廳間隔。單位坐向東面，外望山景。

楊麗娟指，單位放盤時叫價800萬元，放盤約一年半，最終以630萬元沽出，累劈170萬元或約21.3%，呎價約11,517元。據了解，原業主於2009年以281.5萬購入單位，持貨約15年，現易手帳面獲利348.5萬元，單位期內升值約1.2倍。

屋苑極高層三房 1045 萬易主

楊麗娟稱，帝堡城8座極高層G室，實用面積約901方呎，三房(一套)兩廳連工人房間隔。單位坐向東南，外望山景。原叫價1,198萬元，放盤4個月減價153萬元或約12.8%，至1,045萬元易手，呎價約11,598元。