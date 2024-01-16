業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況

二手樓價仍繼續尋底，市場憧憬下月公布的《財政預算案》有機會再推出刺激樓市措施，惟未能增強放盤業主信心，部分叫價取態明顯軟化，願意面對現實大幅劈價以求沽出套現。近日市場上有4個屋苑出現劈價超過300萬元的成交個案，當中藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城，兩房呎價更低見1.1萬元水平。 太古城兩房700萬沽 市場消息指，太古城怡山閣中層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔。去年5月以1,020萬元放盤，至去年12月下調至790萬元，最終以700萬元沽出，累減320萬元或31.4%，呎價低見約11,804元。據悉，單位內籠為多年裝修，且對望學校操場，故呎價較為相宜。

北角半山高層戶放盤半年大減 392 萬 世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，北角半山金龍臺金龍大廈C座高層01室，實用面積約1,140方呎，單位屬三房兩廳主人套房連工人房間隔單位，眺望樓景為主，單位連1個車位出售，原業主放盤價為2,300萬元，最終大幅減價392萬或約17%，至1,908萬元易手，呎價約16,737元；而去年初同類低層單位的成交價達1,919萬元，意味最新高層單位成交價等同於1年前低層的售價。 蔡嘉駿補充，原業主早於1995年5月以683萬元購入單位，持貨超過28年，現轉售帳面大賺1,225萬元，物業期內升值約1.8倍。 大埔新峰花園三房呎售 9283 元 新界區大型屋苑業主亦選擇減價沽貨離場。中原地產新界東豪宅逸瓏灣第二分行分區經理吳日榮稱，大埔新峰花園錄本月首宗二手成交，單位為31座中層D室，實用面積約948方呎，三房連套房及工人套房間隔，望樓景。去年7月開價約1,250萬元，今年1月初降至970萬元，日前議價後終以880萬元易手，累減370萬元或約29.6%，呎價約9,283元。 吳日榮續稱，新買家為同區換樓客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，業主亦提供合理議價空間，即把握機會入市單位自住。據了解，原業主於2006年以408萬元購入單位，持貨約18年，是次轉手帳面獲利約472萬元，物業期內升值約1.1倍。