熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-16 08:00:00

業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬│二手市況

分享：
業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況

業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況

二手樓價仍繼續尋底，市場憧憬下月公布的《財政預算案》有機會再推出刺激樓市措施，惟未能增強放盤業主信心，部分叫價取態明顯軟化，願意面對現實大幅劈價以求沽出套現。近日市場上有4個屋苑出現劈價超過300萬元的成交個案，當中藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城，兩房呎價更低見1.1萬元水平。

太古城兩房700萬沽

市場消息指，太古城怡山閣中層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔。去年5月以1,020萬元放盤，至去年12月下調至790萬元，最終以700萬元沽出，累減320萬元或31.4%，呎價低見約11,804元。據悉，單位內籠為多年裝修，且對望學校操場，故呎價較為相宜。

業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況 業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況

北角半山高層戶放盤半年大減392

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，北角半山金龍臺金龍大廈C座高層01室，實用面積約1,140方呎，單位屬三房兩廳主人套房連工人房間隔單位，眺望樓景為主，單位連1個車位出售，原業主放盤價為2,300萬元，最終大幅減價392萬或約17%，至1,908萬元易手，呎價約16,737元；而去年初同類低層單位的成交價達1,919萬元，意味最新高層單位成交價等同於1年前低層的售價。

蔡嘉駿補充，原業主早於19955月以683萬元購入單位，持貨超過28年，現轉售帳面大賺1,225萬元，物業期內升值約1.8倍。

大埔新峰花園三房呎售9283

新界區大型屋苑業主亦選擇減價沽貨離場。中原地產新界東豪宅逸瓏灣第二分行分區經理吳日榮稱，大埔新峰花園錄本月首宗二手成交，單位為31座中層D室，實用面積約948方呎，三房連套房及工人套房間隔，望樓景。去年7月開價約1,250萬元，今年1月初降至970萬元，日前議價後終以880萬元易手，累減370萬元或約29.6%，呎價約9,283元。

吳日榮續稱，新買家為同區換樓客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，業主亦提供合理議價空間，即把握機會入市單位自住。據了解，原業主於2006年以408萬元購入單位，持貨約18年，是次轉手帳面獲利約472萬元，物業期內升值約1.1倍。

業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況 業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況 業主面對現實！4屋苑現劈價「3球」成交 太古城兩房呎價低見1.1萬｜二手市況

青衣灝景灣海景四房套1265萬沽

中原地產青衣城第三分行分區營業經理黃政遠說，青衣灝景灣5座高層A室，實用面積約853方呎，四房套間隔，坐向東北，享開揚海景。去年4月開始放盤，最初叫價1,580萬元，最近調整至1,380萬元，終以1,265萬元易手，放盤約9個月累減315萬元或近20%，呎價約14,830元。

據了解，新買家為同區換樓客，睇樓一段時間，見最近息口將近見頂，市場氣氛好轉，略為議價後，最終拍板買入單位。原業主早於20094月以500萬元買入單位，持貨近15年，是次易手帳面賺765萬元，單位期內升值約1.5倍。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受