業績之後｜不再擁抱熊市？恒隆陳啟宗：全世界好混亂 要小心為上

近年地緣政治局勢不穩、環球經濟惡化、新冠肺炎疫情持續，曾說過要「擁抱熊市」的恒隆集團(010)及恒隆地產(101)董事長陳啟宗，今日(28日)於業績記者會上表示，自己在香港有說過在世界處於混亂時，要「擁抱熊市」，惟自己於一、兩年前在內地說「此熊不同彼熊」，強調「有啲熊你可以搵機會買，但有啲熊你最好忍手，依家全世界都好混亂，所以要小心為上。」

陳啟宗稱，若有好的項目集團絕對可以考慮買，但一般情況下依然要小心行事。目前疫情發展、中美關係等全屬未知數，而俄烏戰爭對世界資本流向及能源政治造成很大影響，「影響到世界就影響到中國，影響到中國就影響到香港，所以我覺我小心為上是明智。」

他直言，自己撰寫中期業績報告的致股東函時，「寫咗幾十年都未試過咁難預測全年表現，只要下半年不再差下去，相信全年是OK的。」被問及內房債等危機的看法，他則指「北京不需要我陳某人幫忙」，不方便評估他們應該怎麼做。不過內房問題是過去二、三十年累積下來，不是新問題，這樣的爆發確實令人擔心，不過相信政府會小心處理，未至於會成為一個很嚴重問題。

樓市方面，美國最新再次加息0.75厘，行政總裁盧韋柏說，難以預計本港何時需要加息，但自己可以給出數據，在過去10至15年間有五次加息周期，當中有3次本港樓價是向上，故認為樓市除受利率影響外，若市民仍然有需求，仍然會入市，只是投資回報會有所減低，故以用家為主的項目，影響不會太大。

九龍灣皓日至今累沽 120 伙

集團去年底推出九龍灣皓日，首席財務總監趙家駒透露，至今售出120伙，尚餘168伙待售，由於項目於明年第四季交付，故仍有時間留待適合的時機出售。盧韋柏則補充，由於該區不少屬換樓客，希望到交樓階段才購買，所以集團希望市況更清晰時再推售。

對於會否入標中國恒大(3333)放售灣仔恒大中心，盧韋柏回應指，不評論個別項目，笑言「如果我哋有入標大家會睇到，冇入標嘅就不需要評論。」