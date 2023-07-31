業績之後｜拒絕平價收購內房資產 恒隆陳啟宗：「佢哋唔掂或有基因問題」

中央政治局會議近期定調「適時調整優化房地產政策」，令市場對內地房地產行業持樂觀態度，但恒隆集團(010)及恒隆地產(101)董事長陳啟宗在業績會上表示，未有打算收購或「平買」內房「自己唔掂」的資產，「佢唔掂係有原因，唔好對自己咁有信心，人地唔掂我哋可以搞掂」，更形容可能是「基因」問題，意指地點、定位不當、建築規劃出錯等，更坦言「買入已落成物業就更難搞」，故收購已營運中的物業的機會較微。

陳啟宗指出，市場現時可供收購的選擇不少，「不如自己搵靚地去買，可能仲著數都未定，可控性亦大好多。」副董事長陳文博稱，目前內地買地的機會不少，但集團比過去要求更高，包括地點、價錢等因素，暫未有可以公布計劃，強調會持續尋找機會。

下半年內地租金收入料放緩

陳啟宗指出，集團在過去20年的內地租金收入以人民幣計價未曾下跌，縱使有時奢侈品市場表現較弱，亦可靠寫字樓租金支撐整體收入。不過自5月底起內地經濟有放緩跡象，需觀察未來消費市場走勢，估計下半年表現未能如上半年好，惟相信仍可錄得增長。