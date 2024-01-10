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地產
2024-01-10 18:50:00

樂陶苑逾千呎超高實用三房 新裝兼望馬場景 連車位放盤｜有樓睇

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單位擁有巨大客飯廳，十分實用。

單位擁有巨大客飯廳，十分實用。

跑馬地豪宅盤樂陶苑共由4座物業組成，屋苑距離港鐵銅鑼灣站約需14分鐘步行時間，位置屬靜中帶旺。由於屋苑單位實用度超高，有高達91%實用率，屬典型的廳大房大格局，間隔非常好使好用。目前樂陶苑有一伙套三房戶放盤，附有全新雅緻裝修，並享有開揚馬場景，現連車位一拼出售。

全新裝修以白色為主調，雅緻討好。 主人套房設有兩邊窗，並附有入牆大衣櫃，非常實用。 其他睡房面積也不細小，並享有開揚山景及樓景。 其中一間睡房設有大衣櫃和書桌，收納空間充足。 廚房面積闊落實用。 廚房面積闊落實用。 主人套房浴室裝修新淨企理。 浴室擺放洗衣機及乾衣機後，仍有不少空間。 單位有3個洗手間，每間面積均非常闊大。 單位平面圖。 跑馬地樂陶苑樓齡有36年，單位實用面積介乎1,044呎至2,169方呎不等。

全屋空間感十足 附3個浴室

上述放盤單位為樂陶苑D座中層14室，實用面積1,116方呎，間隔為套三房連兩個工人房設計，景觀主要望開揚馬場景，現連車位叫價2,490萬元，平均實用呎價22,312元。單位大廳和房間均相當闊落，就連廚房和浴室面積也十分闊落，整體極具有空間感，加上附有全新雅緻裝修，方便新買家即買即入住。值得一提是，單位設有3個浴室，十分適合大家庭居住。此外，單位景觀舒服，以馬場景為主，視野開揚遼闊。

放盤單位資料

物業名稱：樂陶苑
地址：跑馬地樂活道18
樓齡：36
放盤單位：D座中層14 (物業編號：BG94063905)
叫價：2,490萬元 (連車位)
實用面積：1,116方呎 / @22,312
建築面積：1,225方呎 / @20,327
間隔：三房 (1套房及2個工人房)
VR睇樓：https://bit.ly/48KUibY
查詢電話：5966 3822 (利嘉閣地產跑馬地禮頓山分行 劉小姐)

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