樂陶苑逾千呎超高實用三房 新裝兼望馬場景 連車位放盤｜有樓睇

跑馬地豪宅盤樂陶苑共由4座物業組成，屋苑距離港鐵銅鑼灣站約需14分鐘步行時間，位置屬靜中帶旺。由於屋苑單位實用度超高，有高達91%實用率，屬典型的廳大房大格局，間隔非常好使好用。目前樂陶苑有一伙套三房戶放盤，附有全新雅緻裝修，並享有開揚馬場景，現連車位一拼出售。

全屋空間感十足 附3個浴室

上述放盤單位為樂陶苑D座中層14室，實用面積1,116方呎，間隔為套三房連兩個工人房設計，景觀主要望開揚馬場景，現連車位叫價2,490萬元，平均實用呎價22,312元。單位大廳和房間均相當闊落，就連廚房和浴室面積也十分闊落，整體極具有空間感，加上附有全新雅緻裝修，方便新買家即買即入住。值得一提是，單位設有3個浴室，十分適合大家庭居住。此外，單位景觀舒服，以馬場景為主，視野開揚遼闊。