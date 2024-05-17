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地產
2024-05-17 18:42:19

樂風參加「兒童書展暨超級親子用品展」 介紹Elize PARK地理位置及校網優勢｜旺角新盤

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樂風參加「兒童書展暨超級親子用品展」 介紹Elize PARK地理位置及校網優勢｜旺角新盤

樂風集團展區劃分兩個主要部分，分別是「未來建築師：童畫彩繪」和FPV賽車遊戲「樂風盃 旺角東地標賽」。

樂風集團今日(17日)至本月19一連三天參展第五屆「兒童書展暨超級親子用品展」。集團創辦人及主席周佩賢表示，展區劃分兩個主要部分，分別是來建築：童彩繪FPV賽車遊戲「樂風旺角東地標賽，期望在展位中與兒童互動。集團設計的遊戲，也能讓兒童和家長了解樂風集團在旺角東核心的城市建築故事，在玩樂娛樂中探索旺角東的城市變遷，同時展現出旗下項目「Elize PARK」優越的地理位置和校

Elize PARK累沽31

周佩賢稱，今次集團首度參展期望透過活動為今屆展覽注入活力和新元素，展現社區的城市建築魅力。事實上，買樓置業和小朋友入學息息相關，樂風集團「Elize PARK」所在的旺角東除了社區及交通配套完善之外，還匯聚多間傳統名校，括拔萃男書院、拔萃女書、伊利沙伯中學、華仁書(九龍)諾撒聖瑪利書光女書等。樂風集團藉著是次書展，希望能夠讓更多有小朋友的家庭認識「Elize PARK」。

周佩賢續指Elize PARK」目前已沽出31伙，項目總單位數目近成，著項目邁向現樓階段，預期項目繼續吸引年輕家庭、本地才俊創至大灣區專才。

「Elize PARK」位於旺角洗衣街181號，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎。項目預計關鍵日期為今年6月30日。

即睇旺角Elize Park最新資訊 (House730)

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