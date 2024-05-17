樂風參加「兒童書展暨超級親子用品展」 介紹Elize PARK地理位置及校網優勢｜旺角新盤

樂風集團由今日(17日)至本月19日一連三天參展第五屆「兒童書展暨超級親子用品展」。集團創辦人及主席周佩賢表示，展區劃分兩個主要部分，分別是「未來建築師：童畫彩繪」和FPV賽車遊戲「樂風盃 旺角東地標賽」，期望在展位中與兒童互動。集團設計的遊戲，也能讓兒童和家長了解樂風集團在旺角東核心的城市建築故事，在玩樂娛樂中探索旺角東的城市變遷，同時展現出旗下項目「Elize PARK」優越的地理位置和校網。

Elize PARK 累沽 31 伙

周佩賢稱，今次集團首度參展期望透過活動為今屆展覽注入活力和新元素，展現社區的城市建築魅力。事實上，買樓置業和小朋友入學息息相關，樂風集團「Elize PARK」所在的旺角東除了社區及交通配套完善之外，還匯聚多間傳統名校，包括拔萃男書院、拔萃女書院、伊利沙伯中學、華仁書院(九龍)，嘉諾撒聖瑪利書院、真光女書院等。樂風集團藉著是次書展，希望能夠讓更多有小朋友的家庭認識「Elize PARK」。