樂風夥成長希望基金會辦「漫遊深旺」導賞團｜多圖

樂風指，是次與成長希望基金會合作舉辦「漫遊深旺」活動，由集團不同部門組成的義工隊帶領參加活動的小朋友一同步行遊覽石硤尾賽馬會創意藝術中心(JCCAC)、深水埗美荷樓、深水埗警署、旺角雷生春等區內特色建築，途中向他們介紹相關歷史背景和建築特點，讓他們更了解每一個建築背後的故事。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團一直專注收購舊樓及重建，同時積極將新舊概念融合於嶄新建築之中，藉著是次活動，義工團亦向參加者介紹集團旗下太子基隆街1至15號項目和旺角東「Elize Park」，講述集團「融舊．創新．傳承．永恆」的建築概念及重建和保育之間的關係，而小朋友在途中亦有不少天馬行空的想法與義工交流。

周佩賢指，集團一直致力透過旗下舊區重建項目，將舊時代特色和足跡融入嶄新建築，同時保留建築物中的歷史面貌，並將香港歷史和獨有文化世代相傳予下一代，以達至可持續發展。