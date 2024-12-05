樂風太子基隆街項目命名「UPPER PRINCE」 提供139伙 最快明年首季推售｜新盤登場

發展商陸續為明年推盤作出部署，樂風集團旗下太子基隆街1號項目今日(5日)正式命名為「UPPER PRINCE」，提供139伙，實用面積介乎200至490方呎；更邀請影帝謝君豪及歌手方皓玟現身為項目造勢。
樂風創辦人及主席周佩賢表示，「UPPER PRINCE」開售前籌備工作已準備差不多，計劃明年首季推售。她指出，由於近年區內附近新盤供應少，定價會參考推售時市況及優質市區新盤，首批料以「優惠價」推出。項目預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約10個月。
一房單位佔全盤逾半
樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹稱，「UPPER PRINCE」單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎200至490方呎；當中一房提供78伙，佔全盤逾半單位，實用面積由250至350方呎；開放式提供20伙，實用面積220方呎。
孫慧茹續稱，兩房和三房各提供14伙，實用面積分別約360和490方呎；另設14伙特色單位，實用面積由200至490方呎。項目若以價單形式發售，首批將推出不少於50伙。
邀方皓玟及謝君豪拍宣傳片
為配合「UPPER PRINCE」銷售，發展商是次再邀請歌手方皓玟(Charmaine)為項目代言人，並夥拍金馬影帝謝君豪為項目拍攝宣傳短片。方皓玟早前曾購入樂風旗下旺角「Elize Park」一個單位作投資用，她透露目前尚未入伙，對租金有信心，預計至少可達「2字頭」。
至於新推出的「UPPER PRINCE」，她直言是「潛力股」，一定要入手，她亦希望有銀行支持，有興趣再度入市。方皓玟稱，對於香港樓市持樂觀心態，相信「大家始終都要住」。
Elize Park明年開放現樓
周佩賢補充，集團旗下旺角新盤「Elize Park」迄今累售34伙，佔全盤52伙逾六成，剩餘單位主要位於高層或為特色單位，部署明年第一季現樓後對外開放參觀。
資料顯示，樂風集團於2020年夥拍石壁投資，以3.47億元收購鄧成波家族位於太子基隆街1至7號物業的全部業權。該項目最高可建樓面面積約3.48萬方呎，每呎樓面地價約9,973元。