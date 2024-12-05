樂風太子基隆街項目命名「UPPER PRINCE」 提供139伙 最快明年首季推售｜新盤登場

發展商陸續為明年推盤作出部署，樂風集團旗下太子基隆街1號項目今日(5日)正式命名為「UPPER PRINCE」，提供139伙，實用面積介乎200至490方呎；更邀請影帝謝君豪及歌手方皓玟現身為項目造勢。

樂風創辦人及主席周佩賢表示，「UPPER PRINCE」開售前籌備工作已準備差不多，計劃明年首季推售。她指出，由於近年區內附近新盤供應少，定價會參考推售時市況及優質市區新盤，首批料以「優惠價」推出。項目預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約10個月。

一房單位佔全盤逾半

樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹稱，「UPPER PRINCE」單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎200至490方呎；當中一房提供78伙，佔全盤逾半單位，實用面積由250至350方呎；開放式提供20伙，實用面積220方呎。