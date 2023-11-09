樂風旺角東新盤命名Elize PARK 提供52伙 最快月底上載樓書｜新盤登場

一手推盤潮持續，由樂風集團發展的旺角洗衣街181號項目今日(9日)正式命名為「Elize PARK」，提供52伙，單位實用面積由240方呎起，最快本月底上載售樓說明書。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團致力發展品質非凡及高端的住宅、零售及工商項目，打造出「The Timeless Series」住宅系列，而「Elize PARK」為此系列首個應市住宅項目，計劃以價單及招標形式全數推售，定價會參考市區優質盤及市況。她認為，樓市現時有轉角趨勢，處於慢熱狀態，加上息口走勢明朗化，預期明年樓價可望上升。

周佩賢透露，「Elize PARK」總投資額超過6億元，售樓說明書及展銷廳已籌備至最後階段，預計最快可於月底至下月初推售，項目預計入伙日期為明年中，樓花期長約7個月。