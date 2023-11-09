樂風旺角東新盤命名Elize PARK 提供52伙 最快月底上載樓書｜新盤登場

一手推盤潮持續，由樂風集團發展的旺角洗衣街181號項目今日(9日)正式命名為「Elize PARK」，提供52伙，單位實用面積由240方呎起，最快本月底上載售樓說明書。
樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團致力發展品質非凡及高端的住宅、零售及工商項目，打造出「The Timeless Series」住宅系列，而「Elize PARK」為此系列首個應市住宅項目，計劃以價單及招標形式全數推售，定價會參考市區優質盤及市況。她認為，樓市現時有轉角趨勢，處於慢熱狀態，加上息口走勢明朗化，預期明年樓價可望上升。
周佩賢透露，「Elize PARK」總投資額超過6億元，售樓說明書及展銷廳已籌備至最後階段，預計最快可於月底至下月初推售，項目預計入伙日期為明年中，樓花期長約7個月。
設一房、兩房及特色戶 面積最大440呎
樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹稱，「Elize PARK」單位戶型涵蓋一房及兩房，另設特色單位，實用面積介乎約240至約440方呎。當中一房佔15伙，實用面積由約240至245方呎；兩房涉28伙，實用面積由約325至345方呎；特色單位提供9伙，實用面積由約220至440方呎。
邀方皓玟、馮允謙拍攝微電影
為配合「Elize PARK」的銷售，發展商特意邀請歌手方皓玟(Charmaine)及馮允謙(Jay Fung)為項目拍攝音樂微電影，兩位今日亦現身記者會，方皓玟更即場獻唱微電影主題曲《I DO》。
方皓玟稱，自己亦想「上車」，期望單位景觀開揚，交通方便，直言「大細唔重要，夠住就OK」；而馮允謙指自己仍未「上車」，鍾情位處市中心的樓盤，方便工作或與朋友相約，又強調自己着重「Lifestyle」，要「夠Chill、夠型」。
「Elize Park」命名概念
「Elize Park」命名概念直接反映出項目超然的地利位置以及單位戶戶享有開揚景觀的獨特性。項目位處旺角東核心地段，毗鄰區內地標伊利沙伯中學，傲立於繁華與寧靜地帶的交匯；而「Elize」就點出了項目正對伊利沙伯中學、位處旺中帶靜的地段。此外，項目所有單位均可享開揚景致，包括壯麗山景及廣闊草地等綠油油景色，故此以「Park」來呈現項目的景觀優勢。