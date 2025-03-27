樓價三連跌蒸發2.33% 利嘉閣：減印花稅後 量升價仍軟

就差估署今日公布的最新數據指，今年2月份私人住宅售價指數報284.7點，較1月的287.2點續跌0.87%，連跌3個月，累跌2.33%，並創自2016年8月以來的103個月(即逾8年半)新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.49%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價連跌3個月，跌勢未止，預料在新盤持續低價開售下，整體樓市呈「量升價軟」走勢，惟盼隨著交投進一步增加，樓價跌勢亦可放緩。

料首季樓價或跌最少 1.5%

今年首兩個月樓價累跌1.56%，而2月份樓價跌幅擴大至0.87%，主要反映1月下旬及2月上旬的農曆新春淡市，加上1月底美國維持息率不變，而特朗普就職後向中國貨品加徵關稅，都令市況變得不明朗，因而導致樓價偏軟。陳海潮指出，展望3月份，在《財政預算案》寬減400萬元細價樓印花稅措施下，刺激交投轉活，期間股市亦造好，新盤銷情暢旺，令整體樓市出現小陽春走勢。不過，因應新盤仍以低價推售，無助二手業主提高叫價，相信樓價只能收窄跌幅至平穩橫行，或微跌0.5%以內，整體樓價在首季有機會跌達1.5%至2%左右。