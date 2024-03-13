撤辣後樓市成交增加，惟整體樓價持續尋底，北角指標屋苑城市花園，最新呎價維持1.3萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新城市花園7座中層A室成交，單位實用面積1,010方呎，屬三房兩廳連主人套房設計，向北眺望維港全海景，成交價1,338萬元。單位原業主早於今年初放盤，初時叫價達1,500萬元，最終減價162萬元沽出，減幅達10.8%，實用呎價維持13,248元水平。據悉，原業主於2005年3月以約566.8萬元購入上址單位，持貨19年易手，帳面升值771.2萬元，期間大幅升值近1.4倍。
即睇北角城市花園放盤(HOUSE730)
樓價低位徘徊 北角城市花園全海景三房 呎價1.3萬｜二手樓成交
撤辣後樓市成交增加，惟整體樓價持續尋底，北角指標屋苑城市花園，最新呎價維持1.3萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新城市花園7座中層A室成交，單位實用面積1,010方呎，屬三房兩廳連主人套房設計，向北眺望維港全海景，成交價1,338萬元。單位原業主早於今年初放盤，初時叫價達1,500萬元，最終減價162萬元沽出，減幅達10.8%，實用呎價維持13,248元水平。據悉，原業主於2005年3月以約566.8萬元購入上址單位，持貨19年易手，帳面升值771.2萬元，期間大幅升值近1.4倍。