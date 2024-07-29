樓價兩月累挫2.55% 跌凸撤辣升幅 利嘉閣：第3季續受壓 全年還看減息效果

差估署最新數據指，6月份私人住宅樓價指數報301.8點，較5月的305.6點下跌1.24%，連跌兩月，累跌2.55%，完全蒸發撤辣後3月及4月份兩個月累積的2.41%升幅。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，料樓價跌勢未止，惟望釋出9月減息的憧憬後可減緩跌勢。
他指出，6月份樓價一如預再錄逾1%的跌幅，主要持續受新盤低價開售拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟。有見過去一段時間，新盤低價策略未變，相信7月份樓價仍會再跌1%；在息口尚處高水平下，8月及9月料分別再跌0.5%，估計第3季樓價會再錄2%的跌幅。
展望第4季，陳海潮稱，主要視乎減息是否實現，希望屆時樓價可以橫行整固，全年樓價跌幅則有望維持在約5%左右；否則如減息速度及幅度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第4季要再跌3%，全年樓價跌幅更有機會擴大至8%。
租金上半年累升1.61% 後市續看俏
租金走勢方面，次季租金上升了2.22%，為近3個季度的最大升幅，而今年上半年租金累積升了1.61%；雖然單計6月份升幅收窄至只有0.16%，報189點，惟相信小休後，在暑期旺季效應下，隨著更多留學生租住單位，加上專才流入不斷，租金在7月及8月份可重展較大升幅，按月料各升1%，帶動第3季租金再升近3%，而首3季則料累漲近5%，整體租務市場及租金走勢仍然看俏。
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