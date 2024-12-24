樓價喘定 後市續靠穩 私宅獲利率增 賺幅谷底回升 康城擺脫虧損

在相繼利好消息推動下，上月私宅轉手獲利比率及賺幅齊升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，全港2,467宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,627宗，佔比66%，按月漲1.3個百分點，見近4個月高位；而每宗私宅轉手個案平均賺幅報22.7%，連跌兩個月後自谷底回升，單月上揚2.2個百分點。

上月帳面獲利1倍或以上個案錄708宗，佔整體28.7%，按月升0.7個百分點；帳面錄得虧損達822宗，佔比按月再減1.1個百分點，至33.3%，為近4個月低；平手個案持平在18宗，佔比微降0.2個百分點至0.7%。