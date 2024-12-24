樓價喘定 後市續靠穩 私宅獲利率增 賺幅谷底回升 康城擺脫虧損

在相繼利好消息推動下，上月私宅轉手獲利比率及賺幅齊升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，全港2,467宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,627宗，佔比66%，按月漲1.3個百分點，見近4個月高位；而每宗私宅轉手個案平均賺幅報22.7%，連跌兩個月後自谷底回升，單月上揚2.2個百分點。
上月帳面獲利1倍或以上個案錄708宗，佔整體28.7%，按月升0.7個百分點；帳面錄得虧損達822宗，佔比按月再減1.1個百分點，至33.3%，為近4個月低；平手個案持平在18宗，佔比微降0.2個百分點至0.7%。
上月10個獲利登記最多屋苑，未有屋苑能錄得百分百獲利，維景灣畔獲利成功比率達95%屬最高，其次為名城及映灣園，分別錄89%及87%。此10個屋苑當中每宗平均賺幅介乎最少1.5%至最多77.1%。映灣園每宗轉手平均賺77.1%為表現最亮麗；嘉湖山莊及太古城分別平均賺56.6%及56.4%。日出康城賺幅1.5%最少，但擺脫最少4個月錄得虧損的處境。
陳海潮指，在利好因素較多下，樓價表現相對穩定，惟購買力已被大量消化，觀望進一步息口走勢及踏入傳統假期淡月，成交呈現膠著狀態，料在目前氣氛下，二手私宅轉手獲利比率及賺幅呈牛皮發展，估計本月轉手獲利比率繼續處於65%至67%之間窄幅波動；而平均每宗賺幅則料在22%至23%徘徊。
玖瓏山三房套5年輸550萬
不過二手市場仍見大額蝕讓成交，中原霍栢雄稱，九肚山玖瓏山傲瓏閣3座中低層A室，實用面積982方呎，三房連套房及工人套房間隔。原叫價約1,150萬元，議價後以1,000萬元獲外區客承接，呎價10,183元。原業主於2019年以1,550萬元入市，持貨約5年轉手，帳面勁蝕約550萬元或35.5%。