熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-23 08:00:00

樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

分享：
樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

樓價已顯著回落，部分屋苑高峰時兩房單位造價，現時有機會買到三房單位，吸引不少買家趁機換樓或上車。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去的周末，元朗區錄得7宗二手買賣，當中三房大單位佔4宗成交。

新元朗中心呎價低見8540

王勤學指，新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，三房套房連儲物房間隔。原開價800萬元，議價後減57萬元或約7.1%，至743萬元易手，呎價低見約8,540元。據悉，同類單位於20224月造價高見約1,145萬元，即現時樓價大跌402萬元或約35%

不過，原業主早於19968月以280萬元買入單位，持貨超過27年，現轉售帳面仍獲利463萬元，物業期內升值近1.7倍。

即睇元朗新元朗中心放盤 (House730)

樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況 樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

柏麗豪園三房連車位賣686.8

王勤學續指，柏麗豪園5座高層H室，實用面積約851方呎，三房套房間隔，附連車位。原叫價775萬元，最終累減88.2萬元或11.4%，以686.8萬元沽出，呎價約8,071元。據悉，同類單位於2021年底造價高見約908萬元，現時樓價已下跌221.2萬元或約24.4%至於原業主於20153月以632萬元連車位入市，持貨將近9年，現轉手帳面賺54.8萬元，物業期內升值近9%

Ad Block

翻查資料，柏麗豪園早前售出的5座低層C室，實用面積約800方呎，三房連套房間隔，附連車位，590萬元沽出，呎價約7,375元，呎價創同類單位201612月後、約7年新低。原業主於19981月以412萬元買單位，持貨26年易手，帳面仍賺178萬元或約43.2%

即睇元朗柏麗豪園放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受