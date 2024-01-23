樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

樓價已顯著回落，部分屋苑高峰時兩房單位造價，現時有機會買到三房單位，吸引不少買家趁機換樓或上車。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去的周末，元朗區錄得7宗二手買賣，當中三房大單位佔4宗成交。
新元朗中心呎價低見8540元
王勤學指，新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，三房套房連儲物房間隔。原開價800萬元，議價後減57萬元或約7.1%，至743萬元易手，呎價低見約8,540元。據悉，同類單位於2022年4月造價高見約1,145萬元，即現時樓價大跌402萬元或約35%。
不過，原業主早於1996年8月以280萬元買入單位，持貨超過27年，現轉售帳面仍獲利463萬元，物業期內升值近1.7倍。
柏麗豪園三房連車位賣686.8萬
王勤學續指，柏麗豪園5座高層H室，實用面積約851方呎，三房套房間隔，附連車位。原叫價775萬元，最終累減88.2萬元或11.4%，以686.8萬元沽出，呎價約8,071元。據悉，同類單位於2021年底造價高見約908萬元，現時樓價已下跌221.2萬元或約24.4%。至於原業主於2015年3月以632萬元連車位入市，持貨將近9年，現轉手帳面賺54.8萬元，物業期內升值近9%。
翻查資料，柏麗豪園早前售出的5座低層C室，實用面積約800方呎，三房連套房間隔，附連車位，以590萬元沽出，呎價約7,375元，呎價創同類單位2016年12月後、約7年新低。原業主於1998年1月以412萬元買單位，持貨26年易手，帳面仍賺178萬元或約43.2%。