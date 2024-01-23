樓價回落推動元朗大單位成交！新元朗中心三房售價高位插水35%｜二手市況

樓價已顯著回落，部分屋苑高峰時兩房單位造價，現時有機會買到三房單位，吸引不少買家趁機換樓或上車。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去的周末，元朗區錄得7宗二手買賣，當中三房大單位佔4宗成交。

新元朗中心呎價低見 8540 元

王勤學指，新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，三房套房連儲物房間隔。原開價800萬元，議價後減57萬元或約7.1%，至743萬元易手，呎價低見約8,540元。據悉，同類單位於2022年4月造價高見約1,145萬元，即現時樓價大跌402萬元或約35%。