樓價指數兩個月急插3.4% 中原陳永傑：減息效應慢 料9月續跌｜差估署

就差估署最新公布8月份樓價指數報292.1點，按月跌1.72%，指數已連跌4個月，累挫5.65%，並返回8年新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數過去兩個月已累跌逾3.4%，可用「急插」來形容，樓市跌勢相信已不是減息這單一因素可扭轉；而8月份指數並未反映美國減息的效應，惟從近日一二手成交看來，如周末十大屋苑成交量較前周減少五成，再加上一手項目空群而出，在低價開盤的激烈競爭下，二手市場依然受壓，料9月份差估署指數將續跌。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，差估署指數過去兩個月「急插」逾3.4%，樓市跌勢已不是單靠減息可扭轉。

籲政府下月施政報告 救經濟救樓市

陳永傑續指，任何政策均需經過時間發揮效力，但政策推出的時機及力度非常重要。如日前人民銀行重手推出「組合拳」救市，內地指數連日上升，反映救市措施漸見成效。至於香港，減息周期開始，業主們供樓負擔的確減輕，但從近日市場成交速度，反映減息效應未如2月下旬撤辣時般猛烈，市場觀望氣氛依然濃，加上一手低開的吸引，購買力傾斜一手市場。因此，預測9月份差估署指數將續跌。

他提醒，若樓價以每月下跌超過1.5%的速度，將為整體金融市場帶來極大動盪，籲政府下月公布的施政報告，必須推出措施救經濟、救樓市，或可考慮當年「孫9招」，例如是否可考慮暫停銷售居屋、停賣地、資助首置人士上車等措施。