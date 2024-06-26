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地產
2024-06-26 13:30:00

樓價指數升勢斷纜 利嘉閣陳海潮：上半年料挫3% 第3季續看淡｜差估署

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利嘉閣地產陳海潮指，樓價一如預期出現倒跌，料將持續回軟，最快第4季才有轉機。

利嘉閣地產陳海潮指，樓價一如預期出現倒跌，料將持續回軟，最快第4季才有轉機。

就差估署今日公布的最新數據指，今年5月份樓價指數報305.9點，為連漲兩個月後斷纜，兼創近3個月低位，而首5個月累計樓價共跌1.73%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴闊至23.16%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價一如預期出現倒跌，料在目前利淡因素較強下，將持續回軟，料最快第4季才有轉機。

近年二手私樓樓價及租金指數走勢。(利嘉閣提供)

近年二手私樓樓價及租金指數走勢。(利嘉閣提供)

上半年樓價恐累挫3%

陳海潮指出，面對新盤低價開售的壓力，加上息口維持高企，大幅削弱二手樓業主叫價能力，甚至迫於無奈因應一手平售而降價，導致二手樓價在撤辣兩月後出現倒跌的情況。他預期6月份情況相若，樓價料維持約1.3%的跌幅，即次季樓價料跌2%，而上半年樓價恐累挫3%

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最差情況下 全年或累跌最少6%

展望第3季，由於發展商存貨仍然十分充裕，料續以「先量後價」的策略開盤，對二手樓價持續帶來壓力，加上息口短期未見下調跡象，第3季樓價有機會每月各跌1%，累積再跌約3%。至於第4季則視乎屆時的息口最新走向，及專才入市置業的情況，如情況理想，樓價有機會止跌橫行，否則季內或再跌2%，導致2024年全年，樓價有機會累跌約6%8%

本港住宅租金持續高企，料6月份租金指數將再升1%。(資料圖片)

本港住宅租金持續高企，料6月份租金指數將再升1%。(資料圖片)

全年租金料漲8%10%

租金走勢方面，5月份再升1.02%，報189.0點，繼今年首兩個月回軟後，自3月起已連漲3個月，累積漲幅達2.49%，創自20201月以來的53個月(即近4年半)新高。展望6月份，租金指數料再升1%，即次季料升3.13%，而上半年則料升2.63%。受暑期旺季帶動，加上專才持續抵港進一步推升租賃需求，相信第3季租金升幅有機會擴大至5%，第4季則料平穩至升2%；以全年計，租金指數漲幅或達8%10%
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