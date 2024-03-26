熱門搜尋:
復活節2024 香港國際桌球明星挑戰賽 八達通全國通 中年好聲音2 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-26 14:06:19

樓價指數按月再跌 中原陳永傑：下期指數將反映撤辣後市況 有望止跌回穩｜差估署

分享：
中原地產陳永傑稱，最新樓價指數屬撤辣前數據，「去辣」後至今近1個月，目前樓市形勢已大不同，料下月指數有望止跌回穩，甚或微升。(資料圖片)

中原地產陳永傑稱，最新樓價指數屬撤辣前數據，「去辣」後至今近1個月，目前樓市形勢已大不同，料下月指數有望止跌回穩，甚或微升。(資料圖片)

就差估署最新公布2月份樓價指數報302.5點，按月再跌1.69%，指數連跌10個月，累跌約14.6%，續為逾20年最長跌浪，並創20169月後逾7年新低，較歷史高位低約24%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該指數屬滯後數據，今期指數反映財政預算案前的一、二月沉寂市況，樓價陷漫長跌浪，連一直堅挺的租金指數亦連跌兩個月，顯示當時樓市相當嚴峻。其後政府於2月底宣布全面撤辣，「去辣」至今近1個月，樓市形勢已截然不同，隨著美國息率已見頂，亦憧憬減息，3月份樓市明顯重拾暢旺，下月差估署指數將反映撤辣後樓市新形勢，指數有望止跌回穩，甚至微升。

陳永傑指，撤辣後樓市明顯不一樣，一、二手成交均大突破。一手市場方面，228日至今累錄逾3,760宗一手成交，單計3月份一手成交已暫錄逾3,600宗，創一手住宅銷售條例實施後逾10年新高，成交量日日破新高，預計全月一手成交必達4,000宗；又因現時貨尾銷情強勁，他估計3月全月一手成交亦有可能達到5,000宗。

一手新盤3月份成交已錄逾3,600宗，數字創一手住宅銷售條例實施後逾10年新高。(資料圖片)

一手新盤3月份成交已錄逾3,600宗，數字創一手住宅銷售條例實施後逾10年新高。(資料圖片)

3月一二手交投 料共涉約8000

撤辣後發展商採積極推售策略，無加價、無減價亦無削減優惠，維持克制，所以去貨情況理想。二手市場撤辣後成交量同樣大增，中原地產3月份成交較2月份急增約4倍，預計3月二手市場成交約4,000宗，比2月約1,500宗顯著彈升，並料3月一手及二手交投合共約8,000宗，數字令人振奮，足以反映撤後辣樓市已大轉變，由過往的壓抑需求到現時樓市正常化，市場積累了大量購買力，加上美國息口已見頂，同時下半年將會減息，將對物業市場帶來正面影響。

若旺勢持續 年底有望追回跌幅

他續指，目前最關鍵的是樓市已撤辣，物業市場得以回歸正軌，成交量正常增加，相信撤辣後樓價不會急升，表現漸趨平穩。目前樓價相比高峰下挫約25%，料6月份樓價跌幅有望收窄至約20%；若旺勢持續，年底有望追回15%的跌幅，惟仍較高峰回落約10%，整體樓市發展將更健康。
即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受