樓價指數按月再跌 中原陳永傑：下期指數將反映撤辣後市況 有望止跌回穩｜差估署

就差估署最新公布2月份樓價指數報302.5點，按月再跌1.69%，指數連跌10個月，累跌約14.6%，續為逾20年最長跌浪，並創2016年9月後逾7年新低，較歷史高位低約24%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該指數屬滯後數據，今期指數反映財政預算案前的一、二月沉寂市況，樓價陷漫長跌浪，連一直堅挺的租金指數亦連跌兩個月，顯示當時樓市相當嚴峻。其後政府於2月底宣布全面撤辣，「去辣」至今近1個月，樓市形勢已截然不同，隨著美國息率已見頂，亦憧憬減息，3月份樓市明顯重拾暢旺，下月差估署指數將反映撤辣後樓市新形勢，指數有望止跌回穩，甚至微升。

陳永傑指，撤辣後樓市明顯不一樣，一、二手成交均大突破。一手市場方面，2月28日至今累錄逾3,760宗一手成交，單計3月份一手成交已暫錄逾3,600宗，創一手住宅銷售條例實施後逾10年新高，成交量日日破新高，預計全月一手成交必達4,000宗；又因現時貨尾銷情強勁，他估計3月全月一手成交亦有可能達到5,000宗。