樓價指數連跌10個月 2月按月再跌近1.7% 創逾7年新低 利嘉閣：料3月再跌最少0.5%｜差估署

本港樓價指數繼續下跌。差估署今日(26日)公布的最新數據指，2024年2月私人住宅售價指數報302.5點，較1月的307.7點再跌1.69%，連跌10個月，創2016年10月以來的89個月(即近7年半)新低。今年首兩個月累計，樓價已跌了2.89%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌24.01%。

按單位類型及面積劃分，全線樓價均按月下跌，當中以中小型單位跌幅較大，2月報303.8點，按月跌1.65%；大型單位則報274.4點，按月跌1.29%。如按單位面積劃分，B類單位(面積431至752方呎)的跌幅最大，報294.3點，按月跌1.8%，數字為2016年12月以來新低，並為連續兩個月低於300點水平。其次跌幅最大為A類單位(面積431方呎以下)，2月報326點，按月跌1.66%，數字亦創2016年8月以來新低。此外，D類單位(面積1,076至1,721方呎)及C類單位(面積753至1,076方呎，分別報274.4點及283.1點，按月各跌約1.29%及1.01%。至於E類單位(面積1,722方呎或以上)則報274.2點，按月跌1.3%，惟此類單位已連續兩個月錄得少於20宗成交。

沙士後 20 年半最長跌浪

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數持續下跌，自去年5月至今已連跌10個月，累積跌幅達14.6%，為2003年8月沙士後，20年半以來的最長跌浪，而財政預算案全面撤辣，料最快踏入第2季開始才可止跌企穩。他指出，今年2月樓價跌幅擴大，主因反映1月下旬整體市況仍然不濟，加上當時港股跌破萬五點大關，而2月上旬則因臨近新春而進一步轉淡，業主沽樓造價更為受壓。

展望3月份形勢，因應2月下旬仍為春節後淡市，加上觀望財政預算案措施，樓市依然受壓；惟2月底公布全面撤辣後，交投即應聲彈起，市場氣氛明顯回暖，冀3月份樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌0.5%至1%左右。總結整個第1季，樓價料累跌3.37%至3.85%。

樓市全面撤辣，扭轉了市場形勢，陳海潮指，目前樓市以量轉旺行先，樓價料最快在4月份才能反映轉穩持平之勢，若市況持續理想，冀能在5月及6月份開始回升；暫時仍然維持全年樓價看升5%至8%的預測。