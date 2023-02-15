樓價指數｜中原大灣區指數連跌3個月 陳永傑：兩地恢復全面通關 後市樂觀

中原大灣區指數連跌3個月，不過跌幅持續收窄，今年1月份報113.31，較上月跌1.06%，返至2019年4月水平。本月指數回落主要受港澳影響，中原城市領先指數CCL雖已止跌，但受匯率影響，本月大灣區指數仍有回落。
12個指數當中，錄得升幅的指數共4個，8個下跌。4個錄得升幅的指數，升幅由1.37%至4.82%，8個下跌指數，跌幅由0.34%至5.3%。至於四大中心城市指數，全數錄得跌幅，其中澳門樓價持續下滑，導致指數大幅回落，最新報86.48，按月跌5.3%，見歷史最大跌幅。香港指數則跌穿100點關口，報98.97，創2018年1月後新低。其餘城市普遍波動不大，當中中山及珠海表現相對較好，升幅較高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月內地放棄動態清零，進一步放鬆防疫措施，疫情初期表現反覆，加上農曆新年長假亦大大窒礙睇樓活動，交投放慢，樓價亦下挫。幸好，中港兩地自上月初分階段性有序通關，各類經濟活動得以復常，惟有關因素仍未能即時於樓市中反映，樓市需時復常，相信隨著本月初中港兩地恢復全面通關，大灣區樓價有望重拾升軌，對後市感樂觀。
「中原大灣區指數」以廣東省9個城市及兩個特區(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州和肇慶、以及香港和澳門特別行政區) 一手及二手住宅的交易價格為核心數據，以各城市的年度GDP為權重而構建。中原粵港澳大灣區指數的編制統一以人民幣為計價單位。匯率處理以每月最後一日中國人民銀行所公佈的港幣兌人民幣的中間價為換算依據。「中原大灣區指數」於每月的15日發布上月指數。