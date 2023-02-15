樓價指數｜中原大灣區指數連跌3個月 陳永傑：兩地恢復全面通關 後市樂觀

中原大灣區指數連跌3個月，不過跌幅持續收窄，今年1月份報113.31，較上月跌1.06%，返至2019年4月水平。本月指數回落主要受港澳影響，中原城市領先指數CCL雖已止跌，但受匯率影響，本月大灣區指數仍有回落。

12個指數當中，錄得升幅的指數共4個，8個下跌。4個錄得升幅的指數，升幅由1.37%至4.82%，8個下跌指數，跌幅由0.34%至5.3%。至於四大中心城市指數，全數錄得跌幅，其中澳門樓價持續下滑，導致指數大幅回落，最新報86.48，按月跌5.3%，見歷史最大跌幅。香港指數則跌穿100點關口，報98.97，創2018年1月後新低。其餘城市普遍波動不大，當中中山及珠海表現相對較好，升幅較高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月內地放棄動態清零，進一步放鬆防疫措施，疫情初期表現反覆，加上農曆新年長假亦大大窒礙睇樓活動，交投放慢，樓價亦下挫。幸好，中港兩地自上月初分階段性有序通關，各類經濟活動得以復常，惟有關因素仍未能即時於樓市中反映，樓市需時復常，相信隨著本月初中港兩地恢復全面通關，大灣區樓價有望重拾升軌，對後市感樂觀。